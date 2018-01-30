В Калуге свиноматок выставят на торги

13 февраля в Калуге пройдёт аукцион по продаже имущества, арестованного судебными приставами. Среди лотов есть магазин, земельный участок, машины, квартиры и даже животные.

2 миллиона 512 тысяч 300 рублей – начальная цена поголовья свиней – 423 штук. А за 90 голов «основных» свиноматок запросили 2 миллиона, сообщает 30 января пресс-служба УФССП по Калужской области.