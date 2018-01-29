Полный швах: в Сеть попали фото почтового отделения в ужасном состоянии

Недавно в соцсетях были опубликованы фотографии почтового отделения деревни Рябцево Малоярославецкого района.
- Находится оно в двухэтажном жилом многоквартирном доме, занимает 3-комнатную квартиру на первом этаже, - пишет Вера Рытова.
Почтовое отделение не отапливается и выглядит, будто после бомбёжки: со стен отваливаются куски штукатурки вместе с краской, унитаз чёрный, раковина ржавая. А на двери весит объявление: «Приносим извинения за доставленные неудобства. Ваша Почта России».
В понедельник, 29 января, на заседании областного правительства губернатору Калужской области Анатолию АРТАМОНОВУ сообщили, что неоднократно поднимался вопрос о закрытии этого отделения. Вместо него предлагают создать передвижное, которое будет заезжать в деревню по определенным дням. Но местные бабушки – около 100 человек – просят отделение спасти. Поддерживают их в этом вопросе и депутаты.
- А мы можем понять, на почту сейчас зачем ходят? – удивился просьбе пенсионерок глава региона.
Присутствующие чиновники в ответ только молчали. Спустя некоторое время слово взял министр экономического развития Калужской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
- Это пересылка товаров, которые заказывают по Интернету, плюс различные посылки, которые людям присылают, ну, и какая-то периодика. По поводу Рябцево сейчас разговора о закрытии не идёт. Выполняется ремонт. Планируется, что три раза в неделю отделение будет работать.
Фото: Вера Рытова.
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