Калужские охотники против зоорадикалов

С начала года обычно абсолютно аполитичные калужские охотники провели целых две протестных акции — 4 и 20 января. Впрочем, сделали они это тоже по-своему — вдали от города, на охотничье-рыболовной базе «Рождественские пруды». Причина — крайнее возмущение законопроектом ФЗ 333436–7, который, по их мнению, просто убьёт племенное охотничье собаководство в России.

Воинствующая безграмотность

О том, как Запад навязчиво лезет со своим уставом в наш монастырь, мы пишем постоянно. Это касается внедрения так называемой ювенальной юстиции, когда родители лишаются всех прав на своих детей, судьбой которых распоряжаются чиновники. Второе направление — деятельность людей, которые сами себя называют зоозащитниками, но куда уместнее назвать их зоорадикалами.

Именно по их инициативе депутаты Государственной Думы приняли законопроект, исключающий возможность физического контакта при осуществлении дрессировки охотничьих собак и ловчих птиц. Вот как зоорадикалы это аргументируют:

— На притравочных станциях, где натаскивают на зверя охотничьих собак, несчастным животным вырывают клыки и когти, перебивают конечности, вставляют в рот палки. Травля происходит в маленьком загоне, чтобы они не имели возможности свободно перемещаться и защищать себя. Это ли не показатель человеческого морального уродства? И все эти дичайшие действия творятся в нашей стране, в ХХI веке, когда другие страны одна за другой отказываются от натурального меха, запрещают цирки с животными, зоопарки, дельфинарии. В цивилизованных странах животные наделены правами, частично совпадающими с правами человека, которые вписаны в Конституцию.

Наверное, и вы, прочитав подобное, были бы готовы запретить такую жестокость. Если бы не одно «но»: весь вышеприведённый текст, активно распространяемый в Интернете прозападными активистами, — чушь, рассчитанная на эмоцио­нальное восприятие человеком, далёким как от охоты, так и от племенного собаководства.

Вот что говорит Валерий ЗАЛУЦКИЙ — профессиональный охотовед, занимающийся охотой уже 50 лет и награждённый медалью «За заслуги в развитии охотничьего хозяйства».

— У нас на притравочной станции уже 17 лет живёт медведь Умка и прекрасно себя чувствует. Кабан Лёша прожил здесь 15 лет, лисица по кличке Маша — 5. При притравке куда больше достаётся лайкам, но охота — дело серьёзное. Не натренируешь на станции — собака попросту погибнет в лесу.

Антинародный закон

Все началось ещё в 2009 году, когда приняли ФЗ‑209 — Закон «Об охоте», с которым категорически не согласились люди, профессионально занимающиеся охотой. По их мнению, в этот нормативный акт заложена ложная концепция о том, что охота — это не отрасль народного хозяйства, а забава для богачей.

С того момента общественные организации охотников лишились всех прав, и их полное исчезновение стало лишь вопросом времени. И вот депутаты наносят новый удар, теперь — по племенному собаководству.

— Толстой, Тургенев, Некрасов, Бунин, Пришвин, Паустовский, Куприн, Аксаков и многие другие предпочитали охоту с собаками, считая её частью национальной культуры и потребностью русской души, — говорит председатель Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Михаил ВИШНЕВСКИЙ. — Всей своей сутью этот законопроект отсылает нас к эпохе воинствующей безграмотности. Его авторы не имеют и не хотят иметь ни малейшего представления о реальных проблемах охотничьего собаководства, но под влиянием модных в Европе политических веяний бодрым росчерком пера аннулируют целый пласт жизни собственной страны. Не лучше ли для начала досконально изучить вопрос и послушать грамотных специалистов — биологов, кинологов, охотоведов? — вопрошает он.

— Породные охотничьи собаки были сохранены в тяжёлые военные годы даже в блокадном Ленинграде. И неужели сейчас мы не способны защитить наших собак от посягательств прозападных зоозащитников? — недоумевает президент Рос­охотрыболовсоюза Татьяна АРАМИЛЕВА.

Она видит в этом и политический подтекст:

— Запускается механизм уничтожения всей предыдущей истории нашего государства, её национальных богатств. Тем самым нас заставляют следовать западным стереотипам, что наносит ущерб нашей самобытности и ведёт к утере независимости самого государства.

Руководитель общественной организации калужских охотников сейчас занимается тем, что рассылает письма во всевозможные инстанции, обивает пороги всех госучреждений. Он не понимает, почему депутаты слушают безграмотных «зоозащитников», но совершенно игнорируют мнение специалистов. Он тоже видит в законопроекте политику.

— Дестабилизировать общество накануне выборов и лишить президента голосов охотников, которые составляют заметную часть здорового, здравомыслящего и дееспособного мужского населения страны, — не лучшая идея, — заявил он на митинге охотников, который прошёл в рамках всероссийской протестной акции.

Прислушается ли власть к «гласу народа» — мы постараемся обязательно вам сообщить.

Председатель Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Михаил Вишневский:

— Законопроект о запрете контактной натаски и нагонки собак таит огромную угрозу для дикой природы. В отличие от вандала, стреляющего по зверью с вертолёта, охотник и его собака — это не истребители природы, а её важная часть, гарант сохранения нужного баланса в популяциях. В случае его принятия увеличится угроза распространения бешенства при ослаблении контроля за численностью хищников.

Эта статья была опубликована в №4 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.01.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.