Собачья радость: от усыпления спасли 13 овчарок

25 января в Балабаново планировали усыпить 13 собак. Как рассказывают зоозащитники, в связи с закрытием предприятия животные оказались никому не нужны.

Клич с надеждой пристроить животных волонтёры кинули в соцсетях.

- Наконец-то можно выдыхать, - написала в «Фейсбуке» волонтёр Юлия ПАНФЕРОВА. - Кавказских овчарок, которые находились на предприятии в Балабаново, удалось пристроить. Вы даже представить себе не можете, сколько у нас неравнодушных людей. Гигантское количество звонков, репостов, сообщений из разных уголков России, Украины, Азербайджана.