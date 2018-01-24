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20 должников по алиментам посадили на 15 суток

24.01.2018 08:52 7 663 Дмитрий Ивьев
20 должников по алиментам посадили на 15 суток

В Калужской области за 2017 год сократилось число людей, которые уклоняются от оплаты алиментов.

- На начало 2018 года на остатке находится 7121 исполнительное производство о взыскании алиментов - это на 260 меньше, чем год назад, - рассказали нам во вторник, 23 января, в калужском управлении судебных приставов. - Почти по половине случаев производятся удержания из заработной платы и иных доходов должников.

За прошлый год в нашей области за неуплату алиментов по административной статье наказали 891 человека. 20 из них отсидели по 15 суток, остальные - приговорены к обязательным работам.


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Тэги: общество дети приставы

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