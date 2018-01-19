Меньше хлеба, больше зрелищ

Надпись «Господи, помоги России», расположенная недалеко от села Рождествено в московском районе Митино. Происхождение доподлинно неизвестно.

Это будет очень интересное и очень напряжённое время. За рубежом Россию как государство продолжат всячески унижать и одновременно пытаться склонить все слои элит: финансовые, спортивные, дипломатические — ​к предательству. Это и показательная порка российских спортсменов на Зимней Олимпиаде, и введение санкций против тысяч состоятельных россиян, имеющих заграничные счета.

Стратегия власти по реагированию на эти внешние вызовы будет такая же, как и во все предшествующие годы, — ​делать хорошую мину при очень плохой игре. Конкретнее: утираться и пытаться любой очередной провал представить перед внутренней аудиторией либо этакой своеобразной победой, либо, на худой конец, неким гамбитом в хитроумной игре.

Что касается экономики в целом, нас ждут новые вызовы. Рост налогов и сборов ляжет дополнительным бременем на промышленность. Особенно пострадает становой хребет экономики — ​металлообработка. Тут вводится утилизационный сбор на приобретение станков и оборудования.

Для широких слоёв населения это означает неизбежное обнищание при увеличивающемся имущественном разрыве между богатыми и бедными. По статистике, на лекарствах уже экономят 39% россиян, на продуктах питания — ​67%, на одежде и обуви — ​75%. Эти показатели, увы, могут только вырасти.

Рост цен и всевозможные подорожания

В течение года, как мы уже писали, многих ожидает повышение зарплат и пенсий. Но прибавку съест инфляция: в 2018-м подорожают транспорт, коммунальные услуги, лекарства, бензин, сигареты, а также некоторые марки автомобилей.

Не все позиции из этого перечня до конца утверждены. Поэтому есть надежда, что правительство одумается и на фоне предстоящих президентских выборов не решится поднимать цены — по крайней мере, в первой половине года.

Топливо и продукты

Не так давно мы пережили масштабное подорожание продуктов вследствие валютного кризиса 2014–2015 гг. Рост цен ожидается и в этом году, однако его причина не только в инфляции, которая на 2018-й прогнозируется на уровне 5–6% при официальном прогнозе в 4%.

В минувшем году Госдума приняла законопроект, который с 1 января 2018 года в среднем на 10% увеличит акцизы на бензин К5 и дизельное топливо. Ставка акциза на бензин составит 11213 рублей за тонну, а на дизельное топливо — ​до 7665 рублей за одну тонну. Соответственно, цена бензина марки АИ‑95 с начала года ориентировочно вырастет до 53 рублей за литр.

На этом рост цен на горючее не остановится. С 1 июля 2018 года ставка бензинового акциза вырастет ещё раз — ​до 11892 рублей, а на дизельное топливо — ​до 8258 рублей.

Это естественным образом потянет за собой увеличение себестоимости всех продуктов, расходы на транспортировку которых особенно высоки. Вырастет ли в этом случае цена, или владельцев торговых сетей убедят сохранить цены за счёт сокращения своих прибылей — ​возможно, но маловероятно.

Транспорт

За три последних года в Калуге проезд в частном автобусе подорожал с 16 до 22 рублей, то есть на 38%. Одно только увеличение цены топлива к новому витку роста цен проезда в городском транспорте не приведёт. Однако, если во второй половине года курс рубля не удастся удержать в заданном коридоре, владельцы транспортных компаний снова станут жаловаться на нерентабельность перевозок и городские власти, как обычно, подозрительно охотно пойдут им навстречу.

Печально то, что никакое повышение цен за проезд не заставит частников инвестировать в серьёзную модернизацию общественного транспорта. В условиях, где всё определяется прибылью, им это попросту не нужно.

Поэтому калужане будут по-прежнему ездить по сравнительно хорошим городским дорогам на автобусах, сконструированных для ухабистой российской глубинки.

Ситуацию могло бы спасти создание единого транспортного коммунального предприятия, как это работает в развитых европейских странах. Однако у городских властей нет даже понимания этого, не то что желания что-то изменить.

Автомобили

На этом неприятные новости для владельцев авто не заканчиваются. В нынешнем году повысятся цены и на автомобили. Правда, не на все, а только на дорогие, с мощным двигателем.

Всё дело опять-таки в повышении акциза. До 1 января 2018 года его нужно было платить только за автомобили с двигателем мощностью до 150 л. с. Сверх этой мощности действовала единая ставка — ​420 рублей за 1 л. с. С этого года вводятся новые категории: автомобили с мотором мощностью 200–300, 300–400, 400–500, а также свыше 500 л. с. — ​с прогрессивной шкалой акцизов.

И это ещё не всё. Оплачиваемый при покупке нового автомобиля утилизационный сбор вырастает на 15%, что также увеличит для конечного потребителя цену автомобиля.

Калужскому автомобильному кластеру предстоит непростой год, поскольку все вышеперечисленные меры не могут не сказаться на конъюнктуре российского автомобильного рынка. Во всяком случае, налога на прибыль, наполняющего бюджет, по всей видимости, область снова не получит.

ЖКХ

Что касается цен на услуги ЖКХ, то первая половина года обойдётся без сюрпризов. Подорожание ожидается, как обычно, летом, когда это не так ощутимо для потребителя.

Согласно постановлению губернатора Калужской области «Об установлении предельных индексов изменения размеров вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области», предельный индекс изменения платы с 1 июля 2018 составит 12%.

Вместе с тем рост тарифа на 12% предусмотрен только для котельной бывшей фабрики «Калита», отапливающей два пятиэтажных дома по улице Тарутинской, в которых проживают 312 человек. Рост тарифов на отопление для МУП «Калугатеплосеть» с 1 июля 2018 года планируется в пределах 4,2%, для ООО «Квадра» — ​5%, для КЗТА — ​7%. Рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение предусмотрен в размере 5%, на электричество — ​3,6%, на газ — ​3,4%.

Рост цены за электроэнергию, согласно постановлению Минэкономразвития, будет ограничен темпами прогнозируемой инфляции, то есть составит уже упомянутые 5–6%.

Налоги

Закон Калужской области от 28.02.2017 № 165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» определяет, что с 1 января 2018 года в Калужской области вводится новый порядок расчёта налога на имущество физических лиц.

Этот налог обязателен для всех граждан РФ и составляет 0,1% от стоимости недвижимости. За неуплату — ​штраф, который зависит от ставки ЦБ.

Учитывая, что кадастровая стоимость обычно отличается от инвентаризационной приблизительно в 10 раз, то и налог вырастет на столько же. К примеру, владельцу средней калужской квартиры стоимостью 3 млн. руб. теперь придётся заплатить не 300 рублей, как раньше, а 3 тысячи.

Табак и алкоголь

Кого пощадили в этом году законодатели, так это пьяниц и курильщиков. Если раньше ставка акциза на табачные изделия повышалась на 20–25% ежегодно, то в этом году — ​всего на 10–15%. Иначе говоря, пачка сигарет подорожает в среднем всего на 3–5 рублей.

С другой стороны, вырастет ставка на нагреваемый табак. Она повысится с 4800 до 5280 рублей за 1 кг, что соответствующим образом скажется на цене курительных устройств,

в которых этот табак используется. Рост акцизов коснётся и сигарилл, их стоимость вырастет с 2428 до 2671 рубля за тысячу штук.

А вот акцизная ставка на алкогольную продукцию вообще расти не будет. Тем не менее цены горячительных напитков всё равно повысятся на 5–7%. Правительство объясняет это необходимостью совершенствования системы ЕГАИС — ​онлайн-контроля за продажей алкоголя в магазинах.

Медикаменты

Что касается лекарств, ситуация двоякая. Средства из списка ЖНВЛП — ​жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который ежегодно утверждается Правительством РФ, будут, как обычно, регулироваться в ручном режиме и поэтому заметно не подорожают.

Цены на все остальные лекарства вырастут, причём существенно. По оценкам экспертов, препараты из стран Еросоюза в этом году подорожают в среднем на 30%. Китайские и индийские лекарства повысятся в цене приблизительно на 10–15%.

Как ни странно, цены на отечественные лекарственные препараты также зависят от инфляции. Это связано с тем, что большинство современных российских лекарств изготавливается на импортном оборудовании, из импортного сырья и с использованием постоянно дорожающей электроэнергии.

Рост цен на лекарства дополнительно ускорит введение их обязательной маркировки для защиты от подделок. Это потребует от фармкомпаний самостоятельной закупки специального дорогостоящего оборудования. В результате цена препаратов вырастет за счёт роста себестоимости их упаковки.

«Алиэкспресс», прощай!

Тем, кто собирается совершить покупки в этом гигантском китайском интернет-магазине, стоит поторопиться. Большинство товаров у трудолюбивых китайцев пока можно купить беспошлинно — ​пошлину платят только за товары ценой больше 1 тысячи евро.

Со второй половины года эта планка снижается до 50 долларов, т. е. приблизительно до 3 тыс. рублей. За всё, что дороже, придётся дополнительно платить пошлину, что делает большинство покупок на «Алиэкспресс» априори невыгодными.

Внутренняя политика

Главным событием внутриполитической повестки дня, безусловно, являются выборы Президента Российской Федерации. Они будут очень напряжёнными, но вовсе не в том смысле, в каком это обычно относится к выборам. Главная и, пожалуй, единственная задача властей — ​обеспечить явку, чтобы капиталистическое шоу «Демократические выборы» выглядело более или менее полноценно.

На левом фланге в этой роли выступит новый проект под названием «Павел Грудинин». Он должен привести на избирательные участки старшее поколение. По итогам выборов, в зависимости от того, насколько успешно он исполнит свою миссию, ему могут пожаловать должность губернатора Московской области или министра сельского хозяйства.

На правом фланге хорошо раскрученного Алексея Навального к выборам не допустили из-за судимости. И теперь молодёжь к избирательным урнам должна привести «троянская лошадь» Ксения Собчак. Однако пока со своей задачей, в отличие от того же Грудинина, она справляется из рук вон плохо.

Впрочем, для 65-летнего Владимира Путина этот президентский срок наверняка станет последним. Это его личный трамплин в историю. Если он это понимает, то какие-то перемены возможны. Если нет — ​так и будет продолжаться тихая деградация, имеющая свойство взрываться в конце.

Внешняя политика в 2018 году

Похоже, что и в наступившем году власти попытаются все возможные провалы на дипломатическом фронте компенсировать за счёт мужества и профессионализма наших военных. Те подразделения, которые в декабре вывели из Сирии, вернулись не на места своей постоянной дислокации, а на военные базы неподалёку.

СМИ сообщают о том, что под завязку забиты аэродромы Крыма, бомбардировщики расположились в Шайковке под Калугой. Всё это, по мнению экспертов, говорит о том, что ближневосточная повестка дня для наших военных далеко не исчерпана. Ожидаемый результат: подъём патриотического духа накануне выборов и отвлечение внимания от позора Олимпиады и чего там ещё наши «партнёры» придумают.

Совершенно очевидно, не претерпит никаких изменений и политика России в отношении непокорённого Донбасса. Его по-прежнему будут пытаться любой ценой впихнуть в Украину. За 3,5 года эта война унесла жизни около 13 тысяч украинцев и русских. Но логика капитализма не терпит сантиментов: российский бизнес будет по-прежнему оказывать киевскому режиму всемерную и экономическую, и финансовую поддержку.

Интересные события нас ждут и в религиозной сфере. Под благовидным предлогом «преодоления раскола и восстановления церковного общения» РПЦ собирается начать переговоры с непризнанной Украинской православной церковью Киевского патриархата и с преданным анафеме Филаретом.

Своей цели раскольники никогда не скрывали: это создание единой поместной церкви, то есть превращение её в полноценный институт государственной политики и пропаганды. Таким образом, ради показухи иерархи собираются отказаться от борьбы и пойти на капитуляцию перед откровенно русофобскими силами.

Комментарий психолога Михаила ОБУХОВА:

— Мы действительно живём в эпоху глобальных перемен. Они касаются всех сторон нашей жизни. И экономические, и политические, и экологические, и многие-многие другие.

Но готовность к переменам у всех людей разная. Разумеется, человек в силу определённых особенностей хочет жить так, чтобы всё было предсказуемо, понятно, комфортно и так далее. Но так не бывает. Времена постоянно меняются. Конечно, бывают периоды относительного затишья, но они чередуются то с периодами интенсивного развития, то с кризисами.

Соответственно, растут требования перед людьми относительно их работоспособности, трудолюбия, активности, спокойствия, принятия жизненных трудностей.

Так вышло, что мы живём в эпоху, когда действительно не можем позволить себе быть пассивными.

Мы должным быть более собранными. Но это не значит, что надо быть напряжённым. Можно быть собранным, но в то же время спокойным. Нужно обладать способностью стоически принимать определённые трудности. Относиться к ним с юмором, потому что юмор — ​одна из психологических защит высшего уровня.

Не нужно принимать всё близко к сердцу. Для этого следует понимать, что мы не можем влиять на все процессы, особенно глобальные. Мы можем только одно: делать то, что от нас требуется в настоящий момент времени, максимально хорошо, собранно, что называется, со вкусом.

Если мы будем так поступать, тогда, по крайней мере, нищета нас не коснётся точно.

Не все призваны быть олигархами или хотя бы состоятельными людьми. Мы не обязаны ими быть. Но обеспечить достойный уровень жизни себе, своей семье и своим близким — ​это абсолютно возможно. Особенно если общаться с теми, кто обладает такими же свойствами характера: трудолюбием, спокойствием, самоотверженностью, лёгким, философским, с юмором отношением к жизни.

Эта статья была опубликована в №3 газеты «Калужский перекрёсток» от 17.01.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.