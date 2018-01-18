Калужан зовут обсудить развитие города до 2030 года

Публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития Калуги до 2030 года пройдут в пятницу, 19 января, в конференц-зале «Циолковский» городской управы на улице Ленина, 93. Начало – в 16:00.
На мероприятие приглашают всех желающих.
Сам документ размещен на сайте администрации областного центра. В нём, в частности, описывается три сценария развития Калуги: консервативный, инновационный и форсированный. По самому оптимистичному из них, средняя зарплата каждый год будет расти на 7-8%.
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