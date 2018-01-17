Калужане жалуются, что не могут записать детей в сады через «Госуслуги»

В редакцию нашего издания обратилась калужанка, мама дошкольника. Она рассказала, что попыталась записать ребёнка в детский сад через портал «Госуслуги». Но услуга оказалась недоступной, портал выдал молодой маме ответ: «Калужская область не осуществила мероприятия по обеспечению возможности подачи электронного заявления для данной услуги».
Как мы рассказывали, способ записи в поликлиники и детские сады через Интернет изменился в декабре. Данные услуги стали доступны только пользователям, имеющим регистрацию на сайте Госуслуг.
Мы обратились в региональное министерство образования и науки с просьбой прокомментировать, почему у родителей отсутствует возможность подать электронное заявление в сад, когда она наконец появится и есть ли альтернативные варианты данной услуги.
- Временные трудности с записью ребёнка в детский сад через Единый портал государственных услуг связаны с началом использования в Калужской области новой информационной системы, автоматизирующей процесс подачи заявления в детский сад, - пояснили нам в министерстве. – В настоящий момент проводятся работы по настройке связи портала с новой информационной системой. По этой причине услуга «Запись в детский сад» временно не доступна и будет восстановлена в ближайшее время. Для подачи электронного заявления можно воспользоваться региональным образовательным порталом. Приносим свои извинения за неудобства.
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