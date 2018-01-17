Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Среда, 17 января
$ 56.39 0.03
69.02 0.21
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Калужане жалуются, что не могут записать детей в сады через «Госуслуги»

17.01.2018 15:06 8 1406 Оксана КОЛОСОВА
Калужане жалуются, что не могут записать детей в сады через «Госуслуги»

В редакцию нашего издания обратилась калужанка, мама дошкольника. Она рассказала, что попыталась записать ребёнка в детский сад через портал «Госуслуги». Но услуга оказалась недоступной, портал выдал молодой маме ответ: «Калужская область не осуществила мероприятия по обеспечению возможности подачи электронного заявления для данной услуги».

Как мы рассказывали, способ записи в поликлиники и детские сады через Интернет изменился в декабре. Данные услуги стали доступны только пользователям, имеющим регистрацию на сайте Госуслуг.

Мы обратились в региональное министерство образования и науки с просьбой прокомментировать, почему у родителей отсутствует возможность подать электронное заявление в сад, когда она наконец появится и есть ли альтернативные варианты данной услуги.

- Временные трудности с записью ребёнка в детский сад через Единый портал государственных услуг связаны с началом использования в Калужской области новой информационной системы, автоматизирующей процесс подачи заявления в детский сад, - пояснили нам в министерстве. – В настоящий момент проводятся работы по настройке связи портала с новой информационной системой. По этой причине услуга «Запись в детский сад» временно не доступна и будет восстановлена в ближайшее время. Для подачи электронного заявления можно воспользоваться региональным образовательным порталом. Приносим свои извинения за неудобства.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество дети

Еще новости из рубрики «Общество»

Опубликованы фото девушек, из которых выберут лучшую студентку Калуги 17.01.2018 10:24

В Калуге отпразднуют годовщину воссоединения Украины с Россией 17.01.2018 10:08

Работа над ошибками 17.01.2018 10:05

Полиция занялась семьёй, в которой ребёнок спит на полу 17.01.2018 09:18

Многодетные Власкины опротестовали лишение их родительских прав 16.01.2018 17:32

16.01.2018 15:49 707 5
16.01.2018 12:37 1733 48
12.01.2018 19:39 2435 14
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 25 января, 11:00
День Студента на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 27 января, 17:00
«Пиратская вечеринка»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"

Для детей

сб 20 января, 10:30
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 20 января, 11:00
Встреча театральной гостиной. Рождественские традиции на Руси
Исток, МБОУ ДОД, ЦДОД
ср 24 января, 15:30
Спектакль "Дюймовочка"
Колюпановский СКДЦ
чт 25 января, 18:00
Развлекательная программа «Татьянин день»
Шопинский СДК

Концерты

чт 18 января, 19:00
Рождественские встречи
Дом музыки
сб 20 января, 19:00
Органный концерт
Дом музыки
пт 19 января, 21:00
RedBearry и First Place
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 20 января, 19:00
"Великая Россия"
Филармония

Кино

Движение вверх
Кто наш папа, чувак?
День мертвецов: Злая кровь
Фердинанд
Новости компаний

«Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET

Благоустраивать город легче с МегаФоном

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области «Год без забот»

В подразделениях филиала «Калугаэнерго» состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню энергетика

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Мисс КГУ-2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Новости партнеров

От выбора сантехники зависит уровень комфорта жизни человека

Обзор ЖК «Мир Митино» от застройщика ООО «Рождествено»

В Калуге наиболее востребованными оказались менеджеры

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.