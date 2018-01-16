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Увидеть море и обеднеть: должник оплатил комуналку ради загранпаспорта

16.01.2018 15:27 7 822 Елена Французова
Увидеть море и обеднеть: должник оплатил комуналку ради загранпаспорта

Житель Кировского района Калужской области оплатил крупный долг по коммунальным платежам ради моря, сообщает во вторник, 16 января, калужское управление федеральной службы судебных приставов. Мужчина накопил более 43 тысяч рублей задолженности по платёжкам.  Долгое время судебные приставы не могли добиться, чтобы он рассчитался за услуги ЖКХ.

- Решив полететь на юг, мужчина стал оформлять загранспаспорт, - сообщает пресс-служба УФССП России по Калужской области. - И вот тут он, наконец-то, вспомнил, что является должником, и из страны с долгами его не выпустят. В итоге он оплатил разом всю задолженность. 


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Тэги: общество

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