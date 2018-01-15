За миллионный долг у мужчины забрали машину

На днях в Обнинске судебные приставы арестовали автомобиль Opel Antara, принадлежащий мужчине, который задолжал банку более 1 миллиона рублей.
- Кругленькую сумму данный гражданин взял и сначала платил по счетам, однако, по-видимому, не рассчитал свои возможности, и вскоре платежи по кредиту поступать перестали, - рассказали в понедельник, 15 января, в управлении ФССП по Калужской области. - Банк подал на должника в суд и выиграл его.
На прошлой неделе приставы установили местонахождение иномарки и арестовали её. Машина оценивается в 800 тысяч рублей. Если обнинец не оплатит свой долг в ближайшее время, его автомобиль продадут на торгах.
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