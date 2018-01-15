После праздников калужане стали чаще болеть

За минувшую неделю по области зарегистрировано 4206 случаев ОРВИ, что на 12% больше, чем на праздничной неделе.
В Калуге ОРВИ заболели 2150 человек. Заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах, наиболее значительно – на 39,4% – у взрослых. Грипп не регистрировался. С респираторными инфекциями в стационары больниц попали 100 человек, что на 17,4% ниже уровня прошлой недели (121 человек).
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