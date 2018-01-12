Артамонов: мы должны оберегать животный мир

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ рассказал в интервью, опубликованном 11 января агентством «РИА Новости», что больше не увлекается охотой.

- С возрастом, и это практически у всех моих сверстников, пришло понимание, что никакого удовольствия в убийстве зверей нет, - приводит его слова издание. - Современное оружие позволяет это сделать любому мало-мальски обученному человеку, и шансов у зверя остаться в живых нет. Зачем?

По словам губернатора, он осознанно перестал заниматься охотой:

- Мы, наоборот, должны оберегать животный мир. Нам же не нужно охотиться, чтобы прокормить себя и семью. Да, было время в конце 80-х — начале 90-х, когда мы ходили на охоту, потому что нечего было есть. Покупали путевку, отстреливали своим коллективом лося, оленя или кабана, делили между собой, приносили домой. А сейчас какая необходимость? Я за то, чтобы животные жили в безопасности. Сейчас я увлекаюсь горными лыжами, плаванием и скандинавской ходьбой.