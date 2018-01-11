Губернатор не стал называть фамилию преемника

Глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ заявил, что в его окружении есть люди, которые смогут его заменить на должности губернатора. Но конкретные фамилии называть он не стал.

- В 2000 году на первом брифинге журналисты задали вопрос о моих ближайших планах, - приводит его слова в четверг, 11 января, «РИА Новости». - Я сказал: моя ближайшая задача - подготовить себе преемника. Я эту задачу всегда держу в поле зрения и работаю всегда в таком составе, чтобы в любой момент было кому меня заменить. И я счастлив тем, что есть кому.

- Фамилии не назовете, конечно?

- Фамилию назовет президент.

- А на федеральном уровне хотели бы поработать?

- Я работаю осознанно и с огромным удовольствием в команде президента. Где я потребуюсь в данный момент, куда меня направит глава государства, туда и пойду. Скажет, здесь работать, буду здесь работать. Скажет, что пора отдыхать, пойду отдыхать.