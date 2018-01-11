Губернатор не стал называть фамилию преемника

Глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ заявил, что в его окружении есть люди, которые смогут его заменить на должности губернатора. Но конкретные фамилии называть он не стал.
- В 2000 году на первом брифинге журналисты задали вопрос о моих ближайших планах, - приводит его слова в четверг, 11 января, «РИА Новости». - Я сказал: моя ближайшая задача - подготовить себе преемника. Я эту задачу всегда держу в поле зрения и работаю всегда в таком составе, чтобы в любой момент было кому меня заменить. И я счастлив тем, что есть кому.
- Фамилии не назовете, конечно?
- Фамилию назовет президент.
- А на федеральном уровне хотели бы поработать?
- Я работаю осознанно и с огромным удовольствием в команде президента. Где я потребуюсь в данный момент, куда меня направит глава государства, туда и пойду. Скажет, здесь работать, буду здесь работать. Скажет, что пора отдыхать, пойду отдыхать.
|
Артамонов объяснил высокий уровень калужских зарплат 11.01.2018 10:17
Приставы начали принимать долги только безналом 11.01.2018 08:51
Авдеева включили в президентский резерв 10.01.2018 13:42
«Центральный», прощай! 10.01.2018 12:34
Губернатор распорядился переселить нелегалов 09.01.2018 11:09
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: