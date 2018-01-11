Приставы начали принимать долги только безналом

С января калужские судебные приставы начали принимать деньги от должников только через платежные терминалы или с помощью электронных сервисов оплаты.

- Это сделано в целях оптимизации работы судебных приставов, сокращения времени проведения операций с денежными средствами, поступившими от должников, а также для удобства самих граждан, - рассказали нам 10 января в калужском управлении ФССП. - Чуть более месяца назад в городских отделах судебных приставов в Калуге появились первые POS-терминалы для безналичной оплаты. На сегодняшний день такие терминалы установлены уже во всех структурных подразделениях управления ФССП.