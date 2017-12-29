Бюст Болдина открыли в Калуге

В пятницу, 29 декабря, накануне 76-й годовщины освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков, в сквере Болдина при большом стечении людей открыли бюст командующего 50-й армией, освобождавшей столицу региона в морозные дни 1941-го года.
Деньги на памятник собирали всем миром. Автором проекта стал Ростислав Мединский. Скульптор – Денис Стритович.
По словам Владислава Кононова, в России уже установлены памятники видным советским военачальникам, внёсшим заметный вклад в окончательную Победу над врагом, чьи имена носят улицы по всей России – Василевскому, Черняховскому.
Иван Васильевич Болдин, прошедший путь от рядового до генерал-полковника, умер в 1955 году и захоронен в Киеве. Российское военно-историческое общество обратилось к своим соратникам в столице Украины с просьбой возложить 29 декабря венок на могиле прославленного советского полководца. И память освободителя земли Калужской была почтена.
Автор: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Фото автора.
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