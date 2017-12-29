Артамонов: каждому надо иметь собаку

В преддверии Нового года, который по восточному календарю будет Годом Собаки, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ рассказал журналистам, что у него есть немецкая овчарка. Воспитанием собаки он занимается сам.

- Я считаю, что собаку, вообще-то говоря, каждому надо иметь, потому что, как это ни странно, животные нас многому учат. Очень многому, - считает глава региона. - Важно уметь находить с ними общий язык. Для воспитания детей они оказывают неоценимую помощь. Мы сами, может быть, этого не замечаем, но они [дети] значительно добрее растут, когда есть животное.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.