Артамонов: каждому надо иметь собаку

В преддверии Нового года, который по восточному календарю будет Годом Собаки, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ рассказал журналистам, что у него есть немецкая овчарка. Воспитанием собаки он занимается сам.
- Я считаю, что собаку, вообще-то говоря, каждому надо иметь, потому что, как это ни странно, животные нас многому учат. Очень многому, - считает глава региона. - Важно уметь находить с ними общий язык. Для воспитания детей они оказывают неоценимую помощь. Мы сами, может быть, этого не замечаем, но они [дети] значительно добрее растут, когда есть животное.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Бюст Болдина открыли в Калуге 29.12.2017 16:42
Какими новостями запомнился калужанам уходящий 2017-й 29.12.2017 16:17
Мандарины подорожали перед Новым годом 29.12.2017 11:51
Пенсионный фонд рассказал о графике выдачи пенсий на праздниках 28.12.2017 09:29
Картина дня: маршрут троллейбуса продлят, а дом пустили с молотка 27.12.2017 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: