Пенсионный фонд рассказал о графике выдачи пенсий на праздниках

Во время новогодних праздников пенсии будут выдаваться по обычному графику. В среду, 27 декабря, об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда по Калужской области.
- Изменений в графике доставки пенсий и других социальных выплат через почтовые отделения в связи с январскими праздниками не будет, - говорится в сообщении ведомства. - Доставка и выплата пенсий через почтовые отделения в январе 2018 года будет осуществляться в соответствии с действующим графиком, начиная с 4 числа.
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