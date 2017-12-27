Пропавшего калужанина нашли живым

Как мы уже рассказывали, 19 декабря в Калуге пропал 34-летний Игорь Мягков.

В среду, 27 декабря, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал информацию, что мужчина найден живым. Где он провёл последние восемь дней, пока не сообщается.