Перед Новым годом калужане добровольно сдали боеприпасы

На днях трое жителей Калужской области добровольно сдали в полицию боеприпасы.
В Барятинском районе 33-летний мужчина принес в дежурную часть газовый пистолет. По его словам, он нашёл оружие на обочине трассы.
В этом же районе мужчина при ремонте хозяйственной постройки нашел шесть предметов, похожих на патроны времен Великой Отечественной войны.
А в Спас-Деменском районе в полицию принесли 10 патронов калибра 7,62 мм, которые были найдены в песчаном карьере.
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