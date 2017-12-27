Перед Новым годом калужане добровольно сдали боеприпасы

На днях трое жителей Калужской области добровольно сдали в полицию боеприпасы.

В Барятинском районе 33-летний мужчина принес в дежурную часть газовый пистолет. По его словам, он нашёл оружие на обочине трассы.

В этом же районе мужчина при ремонте хозяйственной постройки нашел шесть предметов, похожих на патроны времен Великой Отечественной войны.

А в Спас-Деменском районе в полицию принесли 10 патронов калибра 7,62 мм, которые были найдены в песчаном карьере.