Зоны преткновения: объекты культурного наследия Калуги ждёт ревизия

Как мы рассказывали, краеведы обеспокоены проектом зон охраны, разработанным для Калуги специалистами из Ярославля. По их мнению, если он будет принят, то уже лет через десять от «маленького Константинополя» останутся одни воспоминания. Эту тему обсудили в понедельник, 25 декабря, на заседании областного правительства.

- Что касается проекта охранных зон. Во-первых, он ещё корректируется. Во-вторых, действительно, он был необходим, чтобы изменить и охранные зоны, и их количество, - отметил городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ. - В том числе, самое главное, - охранные зоны природного ландшафта.

[Охранная зона] не позволяла развивать город ни в одном из направлений: ни сквер Волкова, ни набережную Яченского водохранилища, ни набережную будущую, которая между двух мостов. Теперь этот проект позволит нам развивать город. Он будет проходить историко-культурную экспертизу. Естественно, все замечания будут учтены.

- Конечно! У нас есть закон, который регулирует охрану объектов культурного наследия, – сказал на это губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - И, я думаю, там более чем достаточно возможностей, для того чтобы эти объекты охранять. Другое дело, то, о чём говорили уже не один раз - нам надо провести ревизию. В своё время туда - в это перечень - натолкали много того, чего, как говорится, и не нужно было делать. Деревянные сараи какие-то попали туда, дровяные.