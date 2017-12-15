Калужане просят Путина спасти «Сокол»

«Очевидно, что и круглогодичных, и летних загородных лагерей должно быть гораздо больше». (Президент РФ Владимир ПУТИН, 2012 г.)
|— У нас тут небольшая эвакуация, — шутит главный врач «Сокола» Сергей ЧЕПЫГОВ, приглашая пройти в свой рабочий кабинет. Здесь всё заставлено картонными коробками, в которых лежат аккуратно сложенные документы, многочисленные почётные грамоты и благодарственные письма, полученные им за 18 лет работы в этой должности.
Главврачом санатория Сергею Петровичу осталось быть чуть больше двух недель. 28 декабря у сотрудников «Сокола» — последний рабочий день.
— Коллектив находится в состоянии стресса, — рассказывает Чепыгов. — Перед самым Новым годом на улице окажутся 56 человек. Многие проработали здесь по 20–25 лет! 29-го получим трудовые книжки, обнимемся, поплачем и разойдёмся.
Дорогая «коммуналка»
Санаторий «Сокол» открылся в конце 60-х годов XX столетия как место отдыха и лечения работников Калужского турбинного завода. Всё это время на его базе существовал детский лагерь с одноимённым названием — один из самых крупных в пригородной зоне Калуги. В летний сезон он принимал от 1200 до 1500 детей. В их числе были ребятишки с ограничениями по состоянию здоровья, а также дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Разговоры о закрытии «Сокола» начались лет пять назад. Дело в том, что содержание санатория обходится предприятию довольно дорого: зимой коммунальные платежи за воду, отопление доходят до 850–900 тысяч рублей в месяц.
— Расходы на «коммуналку» можно было бы значительно уменьшить, если бы на территории санатория удалось построить свою котельную, оборудовать свою скважину, — говорит Чепыгов. — Они окупились бы через 4–5 лет и позволили бы снизить затраты до 130–150 тыс. рублей в месяц. С этими предложениями я неоднократно обращался к администрации завода, но, к сожалению, у руководства предприятия не нашлось возможности для их реализации.
Письма президенту
Слухи о том, что санаторий закроют, возобновились летом: новое руководство завода решило избавиться от всего, что не приносит прибыли. Приказ о прекращении деятельности «Сокола» вышел 17 октября.
— Конечно же, мы не сидели сложа руки, — рассказывает Сергей Чепыгов. — Ещё летом, как только нам озвучили сроки закрытия, по инициативе родителей был проведён сбор подписей в защиту лагеря. Нас поддержали жители микрорайонов «Анненки», «Калуга‑2», «Мстихино», которые активно пользуются услугами лечебно-оздоровительной базы «Сокол» — кстати, единственной в этой части города. С просьбой о помощи я обращался в областное министерство спорта, встречался по этому вопросу с заместителем губернатора Николаем Калиничевым. Он обнадёжил, сказав, что руководство области будет предпринимать все меры по сохранению «Сокола». Дважды были отправлены письма на адрес Администрации Президента РФ Владимира Путина с просьбой не допустить закрытия санатория. Под обращением подписались 276 калужан.
В ответном послании за подписью регионального министра образования и науки Александра АНИКЕЕВА, в частности, говорится: «В настоящее время в целях сохранения имущества санатория и использования для организации отдыха и оздоровления детей ведутся переговоры о его передаче в собственность Калужской области».
Отрядные стенгазеты, выпущенные летом 2017 года, — возможно, последние в истории лагеря «Сокол».
Последствия консервации
Между тем на прошлой неделе в социальных сетях появилась информация, что в скором времени «Сокол» выставят на торги. По одним данным, его планируют продать за 93 млн. рублей, по другим — за 100 миллионов.
— Есть серьёзные опасения, что быстро покупатель не найдётся, поскольку объект оценили в неадекватную сумму, — считает один из наших экспертов, попросивший не называть его имени. — Фонд ветшает очень быстро. Если санаторий два года простоит на приколе, потом там просто нечего будет спасать.
На заводе информацию о продаже «Сокола» не подтверждают.
— Он действительно прекращает свою деятельность, потому что несёт убытки, — отметили на предприятии. — Но на торги санаторий не выставлялся. На данный момент речь идёт только о его консервации. Нам известно, что область хотела бы забрать «Сокол» себе. Условия, на которых может произойти его передача, сейчас обсуждаются.
— А вы представляете, что такое консервация? — говорит Сергей Чепыгов. — Это плюс 5 градусов в помещениях. За зиму там появится плесень, отвалятся штукатурка, обои, где-то могут лопнуть трубы.
Посмотрите, что стало с законсервированными детскими лагерями «Бригантина», «Дружба», «Смена». Как же так получилось, что в 90-е, когда страна разваливалась, заказов у завода не было, лагерь, несмотря на убытки, не продали и смогли сохранить для детей?!
Впрочем, до 29 декабря слабая надежда на то, что санаторий удастся спасти и летом в него вновь прилетят «соколята», ещё есть. Всё-таки Новый год — вдруг случится чудо, и взрослые дяди договорятся-таки между собой?
В столовой санатория уютно и вкусно пахнет обедом. Но это ненадолго.
Услугами бассейна, работающего в санатории, активно пользовались не только отдыхающие, но и жители Анненок, Калуги‑2, Мстихино.
Лето 2017-го. Сергей ЧЕПЫГОВ со своими коллегами и «соколятами». Эти каникулы могут стать последними в истории лагеря.
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