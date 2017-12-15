Калужане просят Путина спасти «Сокол»

«Очевидно, что и круглогодичных, и летних загородных лагерей должно быть гораздо больше». (Президент РФ Владимир ПУТИН, 2012 г.)

— У нас тут небольшая эвакуация, — ​шутит главный врач «Сокола» Сергей ЧЕПЫГОВ, приглашая пройти в свой рабочий кабинет. Здесь всё заставлено картонными коробками, в которых лежат аккуратно сложенные документы, многочисленные почётные грамоты и благодарственные письма, полученные им за 18 лет работы в этой должности.

Главврачом санатория Сергею Петровичу осталось быть чуть больше двух недель. 28 декабря у сотрудников «Сокола» — ​последний рабочий день.

— Коллектив находится в состоянии стресса, — ​рассказывает Чепыгов. — ​Перед самым Новым годом на улице окажутся 56 человек. Многие проработали здесь по 20–25 лет! 29-го получим трудовые книжки, обнимемся, поплачем и разойдёмся.

Дорогая «коммуналка»

Санаторий «Сокол» открылся в конце 60-х годов XX столетия как место отдыха и лечения работников Калужского турбинного завода. Всё это время на его базе существовал детский лагерь с одноимённым названием — ​один из самых крупных в пригородной зоне Калуги. В летний сезон он принимал от 1200 до 1500 детей. В их числе были ребятишки с ограничениями по состоянию здоровья, а также дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Разговоры о закрытии «Сокола» начались лет пять назад. Дело в том, что содержание санатория обходится предприятию довольно дорого: зимой коммунальные платежи за воду, отопление доходят до 850–900 тысяч рублей в месяц.

— Расходы на «коммуналку» можно было бы значительно уменьшить, если бы на территории санатория удалось построить свою котельную, оборудовать свою скважину, — ​говорит Чепыгов. — ​Они окупились бы через 4–5 лет и позволили бы снизить затраты до 130–150 тыс. рублей в месяц. С этими предложениями я неоднократно обращался к администрации завода, но, к сожалению, у руководства предприятия не нашлось возможности для их реализации.

Письма президенту

Слухи о том, что санаторий закроют, возобновились летом: новое руководство завода решило избавиться от всего, что не приносит прибыли. Приказ о прекращении деятельности «Сокола» вышел 17 октября.

— Конечно же, мы не сидели сложа руки, — ​рассказывает Сергей Чепыгов. — ​Ещё летом, как только нам озвучили сроки закрытия, по инициативе родителей был проведён сбор подписей в защиту лагеря. Нас поддержали жители микрорайонов «Анненки», «Калуга‑2», «Мстихино», которые активно пользуются услугами лечебно-оздоровительной базы «Сокол» — ​кстати, единственной в этой части города. С просьбой о помощи я обращался в областное министерство спорта, встречался по этому вопросу с заместителем губернатора Николаем Калиничевым. Он обнадёжил, сказав, что руководство области будет предпринимать все меры по сохранению «Сокола». Дважды были отправлены письма на адрес Администрации Президента РФ Владимира Путина с просьбой не допустить закрытия санатория. Под обращением подписались 276 калужан.

В ответном послании за подписью регионального министра образования и науки Александра АНИКЕЕВА, в частности, говорится: «В настоящее время в целях сохранения имущества санатория и использования для организации отдыха и оздоровления детей ведутся переговоры о его передаче в собственность Калужской области».

Отрядные стенгазеты, выпущенные летом 2017 года, — ​возможно, последние в истории лагеря «Сокол».

Последствия консервации

Между тем на прошлой неделе в социальных сетях появилась информация, что в скором времени «Сокол» выставят на торги. По одним данным, его планируют продать за 93 млн. рублей, по другим — ​за 100 миллионов.

— Есть серьёзные опасения, что быстро покупатель не найдётся, поскольку объект оценили в неадекватную сумму, — ​считает один из наших экспертов, попросивший не называть его имени. — ​Фонд ветшает очень быстро. Если санаторий два года простоит на приколе, потом там просто нечего будет спасать.

На заводе информацию о продаже «Сокола» не подтверждают.

— Он действительно прекращает свою деятельность, потому что несёт убытки, — ​отметили на предприятии. — ​Но на торги санаторий не выставлялся. На данный момент речь идёт только о его консервации. Нам известно, что область хотела бы забрать «Сокол» себе. Условия, на которых может произойти его передача, сейчас обсуждаются.

— А вы представляете, что такое консервация? — ​говорит Сергей Чепыгов. — ​Это плюс 5 градусов в помещениях. За зиму там появится плесень, отвалятся штукатурка, обои, где-то могут лопнуть трубы.

Посмотрите, что стало с законсервированными детскими лагерями «Бригантина», «Дружба», «Смена». Как же так получилось, что в 90-е, когда страна разваливалась, заказов у завода не было, лагерь, несмотря на убытки, не продали и смогли сохранить для детей?!

Впрочем, до 29 декабря слабая надежда на то, что санаторий удастся спасти и летом в него вновь прилетят «соколята», ещё есть. Всё-таки Новый год — ​вдруг случится чудо, и взрослые дяди договорятся-таки между собой?

В столовой санатория уютно и вкусно пахнет обедом. Но это ненадолго.

Услугами бассейна, работающего в санатории, активно пользовались не только отдыхающие, но и жители Анненок, Калуги‑2, Мстихино.

Лето 2017-го. Сергей ЧЕПЫГОВ со своими коллегами и «соколятами». Эти каникулы могут стать последними в истории лагеря.

Эта статья была опубликована в №50 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.12.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.