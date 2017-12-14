Выбоины и колдобины: колясочник не может подъехать к собственному дому

В прокуратуру обратился инвалид-колясочник из Ферзиковского района, который пожаловался, что не может подъехать к своему дому, так как дорога полностью разбита.

- Установлено, что автомобильная дорога по улице Молодежная протяженностью 240 метров является собственностью сельского поселения Октябрьский сельсовет, - сообщает в четверг, 14 декабря, областная прокуратура. - Обочины у дороги отсутствуют, ширина проезжей части менее 3 метров, что не соответствует требованиям. Также на дороге имеются неровности и выбоины.

Помимо инвалида на этой улице живут пенсионеры и дети.

В 2016 году прокуратура района вынесла представление с требованием устранить нарушения. Администрация заверила, что деньги на ремонт дороги запланированы в 2017 году. Однако дорогу так и не отремонтировали.

Суд обязал районную администрацию привести её в порядок до 1 сентября. Сейчас исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Фото: прокуратура Калужской области.