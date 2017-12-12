В Людиново убили стаю волков

На прошлой неделе людиновские и жиздринские охотники выследили, загнали и ликвидировали волчью стаю из шести особей. Волки держали в страхе два животноводческих хозяйства, сообщает группа «Подслушано Людиново» в социальной сети «ВКонтакте».
По сообщению охотников, серые хищники за год нанесли области ущерб, который оценивается в шесть миллионов рублей.
- По всей области происходит регулярный отстрел волков, - рассказал нам во вторник, 12 декабря, начальник управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Сергей ФУРСОВ. – Это неудивительный факт. В Барятинском районе отстрелили 7 волков, в Мещовске - 5, в Ульяновском районе - 5. Численность волков растёт. К нам приходят животные из других регионов. У нас хорошая кормовая база. Это связано с развитием сельского хозяйства. Особенно мясного скотоводства. Кормовая база позволяет выкормить щенков, есть и места, где волки традиционно выводят потомство. Мы мониторим ситуацию.
Фурсов подчёркивает, что, если не регулировать численность волков, ущерб, который они нанесут, будет колоссальным.
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