Реконструкторы просят помочь с доставкой зрителей на «Освобождение Калуги»

В воскресенье, 24 декабря, в деревне Ильинка на территории стрелково-спортивного клуба «Беркут» пройдёт реконструкция «Вперёд, на Калугу!», посвящённая освобождению города от немецко-фашистских захватчиков.

Это мероприятие проводит клуб военно-исторической реконструкции «Калужский гарнизон». Площадка уже готова к приёму зрителей, но вот с доставкой людей, у которых нет личных автомобилей, возникли проблемы.

- В 2012-14 годах, когда проводили мероприятия в «Беркуте», помогало Управление Калужского троллейбуса, - рассказал нам во вторник, 12 декабря, руководитель клуба Дмитрий ЧУПРОВ. – Но в этом году мы получили отказ. В городской управе Калуги тоже нет автобусов. Последняя надежда была на областное министерство образования и науки - школьные автобусы, но и там нам отказали.

Дмитрий просит неравнодушных калужан, имеющих возможность довезти зрителей, звонить ему по телефону: +79605208192.

- В конечном итоге, мероприятие проводится силами нас самих и нужно оно, прежде всего, нам: и реконструкторам, и зрителям, - считает Дмитрий.