Калужанам предлагают жаловаться на таксистов

С пятницы, 8 декабря, в калужском управлении Роспотребнадзора начала работать «горячая линия» по услугам такси.

До 27 декабря можно позвонить по телефону 55-40-76 и пожаловаться на плохих перевозчиков.

Обращения принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:45.

Напомним, что недавно работу городских служб такси обсуждали на координационном совещании в областном правительстве. Тогда чиновники признались в невозможности повлиять на перевозчиков.