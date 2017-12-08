Калужанам предлагают жаловаться на таксистов

С пятницы, 8 декабря, в калужском управлении Роспотребнадзора начала работать «горячая линия» по услугам такси.
До 27 декабря можно позвонить по телефону 55-40-76 и пожаловаться на плохих перевозчиков.
Обращения принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:45.
Напомним, что недавно работу городских служб такси обсуждали на координационном совещании в областном правительстве. Тогда чиновники признались в невозможности повлиять на перевозчиков.
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