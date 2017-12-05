В Калуге поменяли способ записи в поликлиники и сады через Интернет

С декабря по новым правилам заработали калужские сайты – регистратура40.рф и kalugadetstvo.ru. Первый, напомним, предназначен для записи к врачам, а второй – для записи детей в сады.
Теперь данные услуги доступны только пользователям, имеющим регистрацию на сайте Госуслуг.
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