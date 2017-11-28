К памятнику Жукову возложат цветы

В пятницу, 1 декабря, в Калуге пройдёт торжественное мероприятие, приуроченное к 121 годовщине со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова. К его памятнику на площади Победы в 12:00 возложат цветы.
- Традиционно в возложении примут участие ветераны, представители органов власти, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, кадеты «Калужского кадетского многопрофильного техникума» и учащиеся школ № 15 и № 23, - рассказали нам в городской управе.
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