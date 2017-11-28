Малоимущим семьям раздадут билеты на новогодние праздники

В среду, 29 ноября, Управление социальной защиты Калуги начнёт выдавать пригласительные билеты на детские новогодние мероприятия малоимущим семьям и семьям с детьми-инвалидами, состоящим на учете в управлении.

Как сообщает городская управа, для получения билетов необходимо представить следующие документы:

паспорт родителя (законного представителя) или иной документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка (подлинник).

Обращаться нужно в управление соцзащиты по адресу: ул. Московская, 188, кабинеты: 215, 217.