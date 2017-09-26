Максим Акимов не стал новым губернатором Нижегородской области

На минувшей неделе федеральные СМИ сообщали, что первый заместитель руководителя аппарата правительства России Максим АКИМОВ (на фото) претендует на пост нового губернатора Нижегородской области. Однако во вторник, 26 сентября, эти слухи опровергло официальное сообщение пресс-службы Кремля.

Президент России Владимир ПУТИН подписал указ об увольнении губернатора Нижегородской области Валерия ШАНЦЕВА и назначил временно исполняющим обязанности главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба НИКИТИНА.

Напомним, 47-летний Максим Акимов был городским головой Калуги, а потом с 2007 по 2012 годы работал в правительстве нашего региона. После этого перешел на работу в аппарат федерального правительства.