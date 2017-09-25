Шоу красивых тел: культуристы обнажились и порвали грелку

В воскресенье, 24 сентября, впервые в Калуге прошёл открытый турнир по бодибилдингу и фитнесу. Организаторы посвятили его памяти Игоря Сайкова. Абсолютный чемпион Калуги и Калужской области по бодибилдингу скончался вскоре после своего триумфального выступления.

Спортсмены прибыли в «Арену КТЗ» задолго до начала соревнований. Ведь им нужно было тщательно подготовиться - нанести профессиональный грим. В этом году за это отвечал салон красоты.

Процесс нанесения на тело бронзатора с помощью специального устройства напоминал покраску автомобилей.





У многих культуристов руки, ноги и спины были в порезах. Они их получили во время бритья. Чтобы загар лёг ровно, на теле не должно быть ни одного волоска!

40 спортсменов из Калужской и Рязанской областей, Москвы и Подмосковья, Пензы, Ярославля, Твери и Санкт-Петербурга решили выяснить, у кого самое красивое и накаченное тело. В битве приняли участие и 6 прекрасных фитнес-леди. Призовой фонд соревнования составил 250 тысяч рублей.

- Я в 14 лет пришёл в бодибилдинг. Мама говорила: «Ты высокий и худой. Пора бы тебе подкачаться», - рассказал культурист из подмосковного Щёлкова Дмитрий КОСТЫРИН.

Соревнование по бодибилдингу вполне можно было провести и среди зрителей. У многих мужчин сквозь обтягивающие кофты проступали горы мышц.





- Сейчас здесь начнётся шоу! - пояснял мужчина, усаживая белокурого мальчика в зале. А ребёнок продолжал капризничать и требовать отвести его к маме.

Состязания начались с минуты молчания. А затем на сцену вышли «горы мяса» - именно так представил культуристов ведущий.





Сначала соревновались культуристы в традиционном бодибилдинге.





Под первым номером выступал Дмитрий КОСАРЕВ – чемпион России по бодибилдингу 2016 года. Профессиональный спортивный врач и диетолог. Спортсмен окончил институт имени Мечникова.





Максим ГАВРИЛОВ – мастер спорта международного класса. Участник шоу группы «Атлетик».





Алексей БОРИСОВ – мастер спорта по бодибилдингу из Ярославля.

Максим РЯБЦЕВ – наш земляк. Кандидат в мастера спорта. У Максима была внушительная группа поддержки. Болельщики подсказывали, как ему лучше вставать под софиты.



Калужанин Михаил СУДЕЕВ.





Олег ВОЕВОДИН из Пензы.



Игорь ТОКАРЕВ из Пензы.

Обнинский «терминатор» Егор ШИПИЛОВ.



Дмитрий КОСТЫРИН – Подмосковье.

Андрей ВОРОБЬЁВ – кандидат в мастера спорта, Москва.

Зрители комментировали каждое движение культуристов.

- Смотри, этот «сырой» - «не досушился», - шушукались мужчины за моей спиной.

- Вау! А какие у этого парня блестящие трусы, - с такими словами рассматривали культуристов девушки.

Казалось бы, что может быть проще, чем встать на сцене в эффектной позе. Но спортивное позирование – тяжёлый труд. А если учесть, что за несколько дней до соревнования спортсмены «сушились» - ограничивали употребление воды, дабы мышцы лучше смотрелись – становится понятно, почему при каждом новом движении у них вздувались на лбу вены, а по телу струился пот. Прилагая усилия, чтобы показать ту или иную мышцу, ребята не забывали улыбаться.

- Красотища! Нереально! – кричали девушки.

- Усач, давай! Ты лучший! – кричали друзья Андрея Воробьёва. Спортсмен выделялся среди своих соперников пышными усами.

Обликом он напоминал силачей с картинок 20-х годов прошлого века.

Пока на сцену готовились выйти девушки, каратисты демонстрировали своё мастерство.

Вслед за мужчинами на шпильках и в ярких купальниках со стразами вышли женщины.





Грациозные спортсменки с осиными талиями сорвали бурные аплодисменты сильной половины человечества.

Девушки с кошачьей грацией передвигались по сцене, не забывая демонстрировать свои спортивные прелести.

- Волосы хорошие вот у этой - в красном купальнике, - обсуждали внешность участниц зрительницы.

- Сейчас их сфоткаю и отправлю мужу, пусть поймёт, что правильно сделал, что на мне женился, - включив телефон, заявила зрительница во втором ряду.

Последними сразились представители пляжного бодибилдинга. Культуристы в этой категории выглядят не менее эффектно, хотя их мышцы своими размерами заметно уступают «тяжелоатлетам».

Сюрпризом для гостей стала силовая программа ленинградца Максима ГАВРИЛОВА. Пока его соперники отдыхали за кулисами, он на деле показал силу своих мышц.

Культурист, надувая, порвал грелку, скрутил в трубочку сковородку и разорвал банное полотенце, сложенное в 8 раз.

Завершился праздник красивых тел вручением кубков и медалей.

В традиционном бодибилдинге победил «железный человек» из Обнинска Егор ШИПИЛОВ.

Среди девушек лучшей стала Олеся УЛЬЯНИЧЕВА. Как оказалось, у спортсменки был ещё и день рождения.

Среди культуристов категории пляжный бодибилдинг не было равных Араму АГАЯНУ. Он очаровал публику своей голливудской улыбкой. Не даром же спортсмен работает фитнес-моделью.

Но публика ещё долго не желала расставаться с участниками шоу, каждому хотелось запечатлеть себя рядом с красавцем-спортсменом или фитнес-няшкой.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.