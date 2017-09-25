Клещи набросились на грибников

Тёплая погода и обилие грибов в лесах резко увеличило количество укушенных клещами жителей Калужской области. За неделю, с 18 по 24 сентября, к врачам обратились 317 человек.

Среди пострадавших 41 ребёнок.

- В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки, - сообщили в понедельник, 25 сентября, в калужском региональном управлении Роспотребнадзора. - При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже. Желательно применять репелленты.