Клещи набросились на грибников

Тёплая погода и обилие грибов в лесах резко увеличило количество укушенных клещами жителей Калужской области. За неделю, с 18 по 24 сентября, к врачам обратились 317 человек.
Среди пострадавших 41 ребёнок.
- В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки, - сообщили в понедельник, 25 сентября, в калужском региональном управлении Роспотребнадзора. - При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже. Желательно применять репелленты.
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