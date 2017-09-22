Хождение по мукам, или Турынинский экстрим

84-летняя Зинаида Васильевна с трудом спускается по крутым ступенькам. Впереди - три пролёта.

- Тяжеловато, конечно, но я уже привыкла, давно на учёте состою, - отдышавшись, признаётся пожилая женщина. - Когда-то жила в Турынино, теперь с дочерью - на улице Московской. Сюда на такси приезжаю. Не хочется с врачами здешними расставаться. Такие хорошие, душевные люди. Всегда помогут, выпишут нужное лекарство.

Но, даже если вы живёте в Турынино, добраться до поликлиники непросто. Расположена она на отшибе - между Вторым и Третьем Турынино, в промзоне - в здании Турбинного завода, т. е. в удалении от всех населённых пунктов. Не так давно администрация поликлиники добилась, чтобы маршрутка № 43 доезжала до лечебного учреждения. Но делают они это крайне редко.

Больничный потоп

Сначала здесь ютилась средняя школа. Затем построили 44-ю школу на Третьим Турынино. Классные комнаты спешно переделали во врачебные кабинеты. И теперь, попав к доктору на приём, сквозь тонкие перегородки можно невольно услышать, чем болеет твой сосед.

А так выглядит потолок у кабинета гинеколога на втором этаже.

К удалённости и крутым ступенькам, к тому, что пандусы на лестничных пролётах есть только для видимости - воспользоваться ими сможет лишь человек недюжинной силы, с годами все привыкли. С чем действительно не могут смириться пациенты - разваливающееся на глазах здание.

- Любуетесь нашими видами? Мы сами в шоке, - с такими словами нас встречают врачи.

Со стен отваливаются куски штукатурки, потолок в грязных разводах от дождя, местами кое-где проглядывают гнилые балки и трубы, старая ливнёвка, окна дышат на ладан.

В регистратуре осыпается штукатурка.

Во время сильных дождей в поликлинике начинает течь с потолка, порой под капель попадают и пациенты. Самыми несчастливыми в этом плане считаются кабинет терапевта Татьяны Головацкой и туалеты.

И это при том, что за последнее время крышу ремонтировали трижды.

- Течь стало заметно меньше, - говорят сотрудники поликлиники. - Теперь нам не приходится подставлять тазы, а пациентам шлёпать в коридоре по лужам.

Но до конца проблема так и не решена.

Экономим на всём

С годами условия работы врачей и приёма пациентов только ухудшаются. Турбинный завод поднял плату за аренду помещения. Чтобы не выйти за рамки бюджета - 260 тысяч рублей в месяц, администрация поликлиники была вынуждена сократить свои площади с 1300 кв. м до 700. В итоге закрылся кабинет физиотерапии, а хирург и невролог принимают в одном кабинете по сменам.

- На Турбинке мы с главврачом О. С. Нагаевым были в прошлом году. Подводя итог нашему разговору, в руководстве предприятия сказали: «Я понял, что вы неэффективно ведёте бизнес!», - рассказывает заведующая отделением Ирина ДЕМЕНТЬЕВА. - Видимо, мы говорим на разных языках. - По договору текущий ремонт должны делать мы, но тут, конечно, нужен капитальный, - говорит заместитель главного врача поликлиники Надежда АНТИПКИНА. - А это прерогатива арендодателя. Мне кажется, когда идёт сильный дождь, затекает под крышу, ну или в ливнёвку вода попадает, текут помещения, где стоки есть. Прежде чем что-то делать, нужно понять, в чём причина. Сейчас мы ведём переговоры, чтобы это помещение привели в нормативное состояние. Параллельно руководство минздрава рассматривает возможность размещения поликлиники в другом месте. Когда в Турынино‑3 строился дом, планировалось перевести нас туда. Нам предложили 750 метров: 350 - на первом этаже, 400 - в цокольном. Но оказалось, что это не цокольный этаж, а обычное подвальное помещение с висящими над головой коммуникациями. Разместить в таких условиях поликлинику невозможно. Тем не менее попытки найти подходящее здание продолжаются. Микрорайон населённый. Поликлиника жизненно необходима.

Лечебное учреждение обслуживает почти 9000 человек. Это жители не только Турынино, но и Авчурино, Тиньково, Перцево и даже Ферзиковского района - посёлка Красный Городок.

Надежда Александровна признаётся, что в идеале нужно строить новое, современное здание.

- Отдельно стоящая поликлиника позволяет лучше организовать работу, в частности, распределить потоки больных и здоровых пациентов. А как это сделать здесь, если один вход для всех?

Вкладывать значительные суммы в косметический ремонт поликлиники областной минздрав смысла не видит. Ведь завод заключает договор аренды только на год. Захочет он его продлить или предложит поликлинике съехать, ответа на этот вопрос у администрации лечебного учреждения нет.

Несмотря на жуткое состояние учреждения, пациенты с теплом отзываются о работе врачей.

- В плане условий есть поликлиники и получше, - говорит юная Елена ШИРЯЕВА. - А в плане обслуживания меня всё устраивает.

Вот и наш фотокорреспондент, пообщавшись с пациентами и врачами, именно здесь сделал прививку от гриппа.

От автора

Об удручающем состоянии поликлиники в Турынино мы пишем не в первый и, к сожалению, думаю, не в последний раз. Микрорайон активно застраивается, появляются новые магазины, библиотека, возводится даже храм. Нашлось здесь место и для отделения горуправы, ФОКа, новых детских и спортивных площадок. А для самого насущного - поликлиники - места нет. Что уж говорить о взрослых, если через стенку в таких же условиях принимают детей. Новенькую детскую больницу обещали открыть в Турынино ещё в 2015 году. Подходит к концу 2017-й, а дом, на первом этаже которого она должна была расположиться, до сих пор не сдан. Как нам пояснили в горуправе, застройщик обещал завершить работы в этом году. Но сколько таких обещаний мы уже слышали!