Максима Акимова сватают на должность губернатора

Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Максим АКИМОВ рассматривается в числе кандидатов на пост нового губернатора Нижегородской области. Об этом в четверг. 21 сентября, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Впрочем, по словам одного из них, окончательного решения пока не принято.

47-летний Максим Акимов, напомним, был городским головой Калуги, а потом с 2007 по 2012 годы работал в правительстве нашего региона. После этого перешел на работу в аппарат федерального правительства.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о скорой отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В Кремле эту информацию пока не комментируют.

Фото: РИА Новости.