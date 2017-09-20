В Калугу привезут частицу пояса пресвятой Богородицы

С 24-26 сентября в Свято-Троицком кафедральном соборе можно будет поклониться частице пояса пресвятой Богородицы. В рамках молодежной просветительской программы «Духовная связь» святыня из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербург прибывает в калужскую епархию.

- Пояс был сплетен из шерсти руками самой пречистой девы. В IV или в VI веке он был принесен в Константинополь, в честь чего позже был установлен праздник «Положения Пояса Пресвятой Богородицы» 31 августа (13 сентября по гражданскому календарю), - сообщает калужское епархиальное управление.

Все три дня в кафедральном соборе будут проходить праздничные богослужения.