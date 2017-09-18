Грибов – лес: новый конкурс для любителей тихой охоты

- А вдоль дорог грибники с вёдрами стоят. И тишина… - Так, перефразируя крылатую фразу из культового фильма «Неуловимые мстители», можно охарактеризовать то, что творилось в калужских лесах в эти выходные.

Холодное лето 2017-го было практически безгрибным и вызывало в душах заядлых любителей тихой охоты только лишь грусть-печаль. Однако начало осени выдалось по-настоящему летним, а тёплые ночи и проливные дожди прошлой недели всё-таки подарили радость грибникам. Грибы пошли в рост, причём чуть ли не все и сразу. Опята, белые, подосиновики, подберёзовики – их в лесах сейчас завались на любой вкус. Как следствие, в эти выходные калужане массово ударились по грибы.

- Все обочины дороги к Ястребоке заставлены автомобилями, - пишет наша читательница Оксана. – По пути от Ольговки до Ястребовки насчитала более 50 машин. Где-то на 45-47-й бросила считать – сбилась.

- Еду в Тарусу, - пишет другой наш читатель. – Все обочины заставлены автомобилями грибников.

Пользуясь случаем, мы решили запустить на нашем сайте фотоконкурс для любителей тихой охоты под названием: «Грибов – лес». Присылайте фотографии грибов, сделанных вами в калужских лесах, в специальный раздел нашего фотоархива: «Грибов – лес» . Авторы трёх фото-победителей, которых определит народное голосование, получат приз – билеты на концерт Дианы Арбениной, который состоится в ДК «Арена КТЗ» в четверг, 28 сентября.

Фото на конкурс (до трёх от одного человека) присылаются до 10:00 25 сентября. После чего начнётся голосование, которое продлится до 15:00 27 сентября.

В описании фотографии, если желаете, напишите район, в котором вы нашли эти грибы.