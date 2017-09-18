Калужане облапали и разули Ревву

В воскресенье, 17 сентября, в Калуге на дне рождения одного из микрорайонов выступил шоумен, актер, резидент «Comedy Club» и бывший КВНщик Александр Ревва, известный также под именем Артур Пирожков.
В группе «Калуга Жесть» было опубликовано видео, как артист под визги поклонников прыгает к зрителям. Женщины и мужчины начинают хватать певца за волосы и щупать за различные части тела. Артиста буквально силой вытащили из толпы. Уже когда артист был на сцене, какая-то женщина стала стаскивать с растрёпанного Реввы ботинок.
- Он выжил! Женщина верните ботинок, у вашего мужа другой размер, верните ботинок! - вещал со сцены ведущий. – Да, Саша, вот так вот. Ты думал легко быть звездой первой величины?
- Ребята, отдайте, пожалуйста, ботинок и устройство. У меня кто-то вырвал устройство. У меня здесь инер - это специальная штука. Отдайте, пожалуйста, оно дорогостоящее.
Калужане вняли этим просьбам и артисту вернули его вещи.
- Спасибо, я вас обожаю! – сказал в ответ Пирожков со сцены.
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