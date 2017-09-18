Свадьба Карапетяна-младшего стоила более миллиона евро

В минувшие выходные в одном из банкетных залов Москвы играли свадьбу младшего сына Самвела Карапетяна - известного бизнесмена из Калуги, главы холдинга «Ташир», чьё состояние по данным «Форбс» оценивается в 4 миллиарда долларов. Карен Карапетян женился на Лилит Маркосян.
Роскошное оформление зала, шикарные свадебные наряды, огромный торт и звёзды первой величины – эта свадьба по роскоши и статусу гостей ни в чём не уступала женитьбе старшего сына Самвела Карапетяна – Саркиса, которая состоялась в прошлом году.
Перед гостями свадьбы, среди которых наблюдались и премьер-министр, и президент Армении, выступили Эрос Рамазотти, Сергей Шнур и группа «Ленинград», Николай Басков, Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Алла Пугачёва. Вели церемонию Андрей Малахов, Яна Чурикова и Ксения Собчак.
Молодожёны.
«Комсомольская правда» подсчитала, сколько примерно могло стоить это торжество. Получилась сумма, превышающая миллион евро.
Подвенечный наряд невесты, который весит 7 килограмм, сшил известный ливанский дизайнер Зухаир Мурад. Так как он шьёт исключительно на заказ и только в единственном экземпляре, его работа стоит от 50 000 евро и выше, пишет «Комсомолка».
Свадебное платье весит 7 кг.
Работа дизайнеров-оформителей, которые украсили цветами храм, где венчались молодожёны, и огромный банкетный зал, по словам промоутера Евгения Морозова стоит не менее 20 миллионов рублей (около 290 000 евро).
Подсчитала газета и стоимость работы звёзд.
Огромный свадебный торт в виде беседки.
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