Не шмогла: космический тульский дворик в честь Калуги сделали обычным

В марте мы писали о том, что к Дню города Тулы в столице оружейников появится несколько тематических дворов. Там планировалось обустроить детские площадки в честь различных городов. В частности, одну из них посвятили Калуге. Там обещали установить горку в виде ракеты.
День города Тулы прошёл в эти выходные 9-10 сентября и мы обратились к нашим коллегам из тульской «Комсомолки» с просьбой прогуляться до двора дома №13 по улице Макаренко и сфотографировать ту частичку Калуги, которая появилась в соседнем регионе в этот праздник. Что наши коллеги и сделали во вторник, 12 сентября.
Однако по факту оказалось, что суровая действительность не соответствует радужным картинкам в проекте. Как вы можете увидеть на фото, ничего космического на детской площадке по заявленному «калужскому» адресу нет.
Впрочем, несмотря на отсутствие космической тематики, дворик всё-таки можно смело называть калужским. Просто вспомните, сколько построенных в Калуге объектов разительно отличаются от красивых картинок в проектах и поймёте, почему...
Таким калужский дворик выглядит на картинке, презентованной в начале года.
А таким он получился по факту. К космической тематике можно притянуть разве что песочницу, да и то только за уши. Типа хранилище песка - пожары тушить на космодроме.
Фото: Алексей Фокин, «Комсомольская правда - Тула», специально для www.kp40.ru
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