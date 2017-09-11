Грузовик раздавил 29-летнего мотоциклиста

В субботу, 9 сентября, в 13:50 на 32 километре дороги Медынь-Верея в селе Егорье Медынского района погиб человек.
- По предварительной информации, 29-летний водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь со стороны Вереи в сторону Медыни, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение мотоцикла с автомобилем Scania, - сообщает Управление ГИБДД России по Калужской области.
Водитель мотоцикла скончался на месте.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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