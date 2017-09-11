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Грузовик раздавил 29-летнего мотоциклиста

11.09.2017 12:45 5 2631 Елена Французова
Грузовик раздавил 29-летнего мотоциклиста

В субботу, 9 сентября, в 13:50 на 32 километре  дороги Медынь-Верея в селе Егорье Медынского района погиб человек.

- По предварительной информации, 29-летний водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь со стороны Вереи в сторону  Медыни, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение мотоцикла с автомобилем Scania, - сообщает Управление ГИБДД России по Калужской области.

Водитель мотоцикла скончался на месте. 

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области. 


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