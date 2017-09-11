Пешехода сбили два автомобиля, и он погиб

В пятницу, 8 сентября, около 20:00 в Жуковском районе на 17 км автодороги Белоусово-Высокиничи-Серпухов произошло ДТП.
- По предварительной информации, 33-летний водитель ВАЗ 21074 сбил 33-летнего мужчину, - сообщает Управление ГИБДД России по Калужской области. – Мужчина шёл по проезжей части в темное время суток вне населенного пункта. После чего пешехода выбросило на встречный автомобиль Mitsubishi Outlander.
Пешеход погиб на месте ДТП.
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