Тёплая погода разбудила клещей

За минувшую неделю клещи покусали 61 жителя области, в том числе 18 детей. Напомним, что на позапрошлой неделе было 32 пострадавших и рост числа обращений связывают с потеплением.

Исследовано 33 клеща снятых с людей, из них 3 дали положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.

Медики предупреждают: при выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду - сапоги (или носки на брюки), рубашку заправить в брюки, манжеты - плотные. Желательно применять репелленты - отпугивающие средства. Вернувшись домой, осмотреть себя и детей.