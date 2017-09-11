Тёплая погода разбудила клещей

За минувшую неделю клещи покусали 61 жителя области, в том числе 18 детей. Напомним, что на позапрошлой неделе было 32 пострадавших и рост числа обращений связывают с потеплением.
Исследовано 33 клеща снятых с людей, из них 3 дали положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.
Медики предупреждают: при выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду - сапоги (или носки на брюки), рубашку заправить в брюки, манжеты - плотные. Желательно применять репелленты - отпугивающие средства. Вернувшись домой, осмотреть себя и детей.
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