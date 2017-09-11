Бывший мэр Калуги набрал более 80% голосов рязанцев на губернаторских выборах

11.09.2017 08:51 335

В это воскресенье, 10 сентября, в России состоялись местные выборы в различные органы власти. В частности в Рязанской области выбирали нового губернатора. Фаворитом здесь являлся бывший мэр Калуги Николай Любимов. На него в итоге и пал выбор рязанцев.

Согласно предварительным данным избиркома, с результатом 80,16% он занял первое место. Его ближайший преследователь – член ЛДПР Александр Шерин набрал 8,44% голосов. На третьем месте коммунист Владимир Федоткин с 6,85%, а представители партий «Справедливая Россия» и «Партия Роста» Сергей Пупков и Александра Перехватова набрали менее двух процентов – 1,72% и 1,48% соответственно.

В выборах приняли участие 36,15% избирателей Рязанской области.