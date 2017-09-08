Цены на продукты опять снизились

В Калужской области второй месяц подряд фиксируется снижение цен на продукты. И если в июле цены снизились в среднем на 0,8%, то в августе – на 1,7%. Такие данные в пятницу, 8 сентября, опубликовала пресс-службе регионального правительства.

- В течение месяца наблюдалось уменьшение цен на плодовоовощную продукцию, включая картофель – на 16,5%, яйца – на 3,2%, муку – на 3%, масло и жиры – на 0,7%, - подчёркивают в правительстве. - Увеличились цены – на консервы овощные – на 2,1%, напитки безалкогольные – на 1,9%, сыр – на 0,6%.