Скончался Василий Щетинин

В четверг, 7 сентября, в США скончался один из основателей арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области Василий Щетинин. Об этом сообщает РБК.
Несколько дней назад архитектор повёз на фестиваль современного искусства Burning Man в США свой проект «Михалыч». В американском аэропорту ему стало плохо. За последние несколько дней у него случилось три инсульта.
По словам сына художника Ивана Щетинина, прощание с архитектором, скорее всего, состоится в выходные в арт-парке «Никола-Ленивец».
- Однако неясно, сколько продлится перевозка и кремация, поэтому точная дата пока неизвестна, — добавил он.
Василий Щетинин - архитектор, художник, дизайнер. Родился в 1965 году. В 1990 году начал заниматься Никола-Ленивцем. Был автором концепции поселка художников, проекта инфраструктуры, инициатором и автором реставрации Троицкой церкви.
Сейчас идёт сбор денег, чтобы помочь семье архитектора оплатить счёт за его госпитализацию и лечение в клинике штата Юта. Об этом сообщается на официальной страничке арт-парка в Facebook.
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