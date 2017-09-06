Артамонов похвалился Медведеву сыром, молоком и новыми производствами

В среду, 6 сентября, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ в Московской области встретился с премьер-министром России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Судя по стенограмме, опубликованной на сайте правительства, разговор шёл о достижениях нашего региона.
Артамонов в частности отметил, что промышленность области второй год подряд растёт. В прошлом году – на 11%, сейчас – на 13%. Также большие планы у калужских властей по развитию фармкластера и обработке древесины.
- У нас, как это ни странно (мы не Сибирь, это не на слуху), 65 миллионов кубометров леса, которые ждут, когда руки дойдут и они будут переработаны, - отметил губернатор. - Этот перестоянный лес на корню теряет свои потребительские качества, и его надо замещать, то есть мешающие насаждения убирать, а новые, более ценные породы высаживать. Для этого, конечно, нужно внедрять перерабатывающую промышленность. Мы пригласили австрийскую компанию, которая в особой экономической зоне будет строить лесоперерабатывающий комплекс, она же приглашает (уже зарезервирована территория для мебельного производства) тех, кто будет применять их технологии. Мы такое условие поставили.
Также Артамонов подчеркнул успехи в сельском хозяйстве:
- Кстати говоря, по тем же самым французским технологиям у нас сыры получаются не хуже, чем французские. И это оценивают и сами французы, и итальянцы, которые приезжают.
- А почему должны быть хуже? – спросил Медведев. -Технологии у нас все хорошие, молоко уж точно не хуже.
- А молоко у нас даже лучше, и это они тоже признают, - считает губернатор. - Производства новые, которые мы в стране создаём, уже гораздо более совершенные, чем, скажем, в Германии, где нередко ещё используются технологии XVIII века.
|
В Калуге торжественно открыли «Георгиевский крест» 05.09.2017 16:14
1,3 миллиона выделили на отлов бездомных животных в Калуге 05.09.2017 12:10
За нелегалов предприятие заплатило 375 тысяч 05.09.2017 08:58
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: