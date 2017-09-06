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Артамонов похвалился Медведеву сыром, молоком и новыми производствами

06.09.2017 14:16 44 2142 Дмитрий Ивьев
Артамонов похвалился Медведеву сыром, молоком и новыми производствами

В среду, 6 сентября, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ в Московской области встретился с премьер-министром России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Судя по стенограмме, опубликованной на сайте правительства, разговор шёл о достижениях нашего региона.

Артамонов в частности отметил, что промышленность области второй год подряд растёт. В прошлом году – на 11%, сейчас – на 13%. Также большие планы у калужских властей по развитию фармкластера и обработке древесины.

- У нас, как это ни странно (мы не Сибирь, это не на слуху), 65 миллионов кубометров леса, которые ждут, когда руки дойдут и они будут переработаны, - отметил губернатор. - Этот перестоянный лес на корню теряет свои потребительские качества, и его надо замещать, то есть мешающие насаждения убирать, а новые, более ценные породы высаживать. Для этого, конечно, нужно внедрять перерабатывающую промышленность. Мы пригласили австрийскую компанию, которая в особой экономической зоне будет строить лесоперерабатывающий комплекс, она же приглашает (уже зарезервирована территория для мебельного производства) тех, кто будет применять их технологии. Мы такое условие поставили.

Также Артамонов подчеркнул успехи в сельском хозяйстве:

- Кстати говоря, по тем же самым французским технологиям у нас сыры получаются не хуже, чем французские. И это оценивают и сами французы, и итальянцы, которые приезжают.

- А почему должны быть хуже? – спросил Медведев. -Технологии у нас все хорошие, молоко уж точно не хуже.

- А молоко у нас даже лучше, и это они тоже признают, - считает губернатор. - Производства новые, которые мы в стране создаём, уже гораздо более совершенные, чем, скажем, в Германии, где нередко ещё используются технологии XVIII века.


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Тэги: общество анатолий артамонов дмитрий медведев

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