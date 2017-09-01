Путешествие в Исландию - свидание с самим собой

Калужанка Лилия ГАЛИЕВА рассказала нам о своём четырёхдневном отпуске в стране эльфов и троллей и о том, как эта поездка исполнила её мечту.

«Исландия! Я уже взлетаю к тебе!» - написала Лиля на своей странице в социальной сети «Фейсбук» за несколько минут до того, как её самолёт «Рига - Рейкьявик» поднялся в воздух. Тогда она ещё не знала, что это короткое путешествие в страну водопадов и гейзеров, жители которой до сих пор верят в троллей, эльфов и гномов, не только исполнит её давнюю мечту, но и заставит о многом задуматься.

Рай для туристов

- В Исландии я была по работе, - рассказывает Лиля. - Совет Европы проводил там тренинг для специалистов по работе с молодёжью. Мы специально приехали на четыре дня раньше, чтобы успеть посмотреть страну. До последнего не верила, что эта поездка состоится. Дело в том, что визу в Исландию получить довольно сложно. Запрашиваются данные не только действующего загранпаспорта, но и тех, что выдавались раньше. Слышала, что могут даже придраться к фотографии в нём. В общем, до тех пор, пока мы не прошли паспортный контроль, я никому ничего не говорила. О поездке написала у себя на странице в соцсети, только когда мы сели в самолёт «Рига - Рейкьявик».

Оказавшись в Исландии, сразу погружаешься в атмосферу спокойствия, размеренности, неторопливости. Все города, включая Рейкьявик, довольно пустынные. Людей мало. Улицы аккуратные, чистые.

Туристов в Исландии, в том числе и из России, много. Это в принципе туристическая страна. Отношение к гостям очень доброжелательное. Всё сделано для того, чтобы им было комфортно, но при этом без навязчивого сервиса, заглядывания в глаза и хватания за рукава. Нет стоящих друг за другом в большом количестве палаточек со всякой всячиной. Максимум - один павильон с сувенирами и ресторанчик или фургончик с чаем. Места с красивыми видами обязательно оборудованы лесенками, имеют ограждение. Осматривать местные достопримечательности можно бесплатно. Довольно много кемпингов, потому что большое количество туристов приезжают в трейлерах или с палатками. Кстати, у самих исландцев тоже принято на выходные выезжать за город с палаткой.

Туалеты есть в кафе. Везде написано: «Эта услуга стоит 150 крон (примерно 85–90 рублей). Пожалуйста, положите деньги на барную стойку». Но если ты вдруг забудешь заплатить, никто не станет хватать за руку. В этом и есть Исландия - здесь все самодостаточные, размеренные и спокойные.

Долина гейзеров.

Если вам не нравится погода, подождите 5 минут

- Мы были на острове в конце июля, погода стояла довольно прохладная - +12…+16 градусов. Но для исландского лета это обычная температура. Часто дует сильный, пронизывающий ветер. Местное население при этом умудряется ходить в футболках и шортах, но мы надевали куртки или тёплые кофты.

Погода в Исландии очень переменчивая. В одной сувенирной лавке продавался магнитик, на котором было расписано по часам: в 12:00 - солнечно, в 13:00 - солнце с облаками, ещё через час - облачно и дождь. Там даже такое выражение есть: «Если вам не нравится погода в Исландии, подождите 5 минут - она сейчас изменится». Это действительно так. Кстати, наше нынешнее лето, в принципе, очень похоже на исландское.

Хакарл и мясная похлёбка

- Местная кухня мне не особо понравилась. Самым популярным блюдом в стране считается исландская мясная похлёбка. Меня она не впечатлила. Не понравилось, как приготовлено мясо. Из него сначала делают что-то вроде тушёнки, которую потом добавляют в суп. Заказывала хакарл - гнилое акулье мясо, помещённое на полгода в землю для доведения его до необходимой стадии разложения. Попробовать так и не смогла - очень сильно воняет. Практически во все блюда почему-то добавляют редьку. А вот мороженое там вкусное. В остальном еда, как в Европе: чипсы, крылышки, рыба.

Исландия - страна дорогая. Самый обычный ужин в кафе обойдётся тоже недёшево. Например, вот это блюдо, включающее в себя порцию картошки, кусок рыбы и пакетированный чай, на наши деньги стоит 1860 рублей.

Втридорога

- Исландия - очень дорогая страна. По стоимости жизни она стоит на втором месте после Японии. Чтобы понять уровень цен, нужно умножать их на три. Например, такое блюдо: кусок рыбы, порция картошки, пакетированный чай - на наши деньги стоит 1860 рублей. Мороженое - около 700. Обычный шоколадный батончик типа «Сникерса» - в районе 100 рублей. Сувениры тоже дорогие. Самый дешёвый магнитик на наши деньги стоит 500 рублей. Прокат автомобиля обошёлся нам в 40 тыс. рублей за четыре дня. Проживание - в 12 тысяч, тоже на четыре дня, за четверых. Питание - ещё примерно 10 тыс. рублей за одного. Кстати, магазины в Исландии работают только до 20:00, по выходным большинство торговых точек закрыто.

Жители острова верят, что поля камней, заросших мхом, - это тролли, которые днём спят, а ночью просыпаются.

Страна эльфов и троллей

- Мы путешествовали вчетвером. Маршрут поездки продумывала одна из подруг. Она же бронировала отель. Ездили на большом автомобиле, который взяли напрокат. Побывали на побережье Северного Ледовитого и Атлантического океанов, в долине троллей, на лаве-реке. Искупались в термальном источнике «Голубая лагуна». Посетили знаковое для Исландии место - тектонический разлом Силфра, который находится на границе между Североамериканской и Евразийской литосферными плитами.

Исландия - это страна водопадов, гейзеров, скал, вулканов. Съездили на один из самых известных водопадов страны - Сельяландфосс. Его высота - около 60 метров. Если обойти его сзади, оказываешься в пещере между скалой и стеной воды. Потрясающее зрелище!

Невероятной красоты поля - камни, заросшие мхом. На севере они светлые, а на западе у них более насыщенный зелёный оттенок. По преданию, это тролли, которые днём спят, а ночью просыпаются. Кстати, все исландцы свято верят в существование эльфов и троллей. Жители страны хорошо знают места, где эти существа якобы обитают и относятся к ним очень бережно. А в Рейкьявике есть Исландская Эльфийская школа, где изучают древние знания.

Местные власти относятся к этому с уважением. Нам рассказали одну историю. Несколько лет назад в Исландии планировалось строительство большой дороги по центру острова. Среди жителей провели опрос, и они высказались категорически против, потому что, по их мнению, это могло потревожить истинных обитателей острова - эльфов, гномов и троллей. Исландцы не хотели нарушать их привычную жизнь. В итоге дорогу построили в другом месте. Со стороны это, возможно, кажется смешным. Но я думаю, пока люди так рассуждают, так относятся к своим традициям и истории, у них всё будет прекрасно.

Увидеть кита

- В Исландии сбылась моя давняя мечта - увидеть китов в их естественной среде обитания. Несколько лет пробовала откладывать деньги на тур, но потом находился повод потратить накопленное на что-то более важное: отдать кредит за машину, оплатить какие-то текущие расходы.

На острове мы запланировали морскую прогулку на лодке. Нам сказали, что, возможно, мы увидим китов, но стопроцентной гарантии, конечно, не было. Если честно, я даже не верила, что это может случиться. И глазам не поверила, когда над поверхностью воды сначала показался небольшой фонтанчик, а потом - спина кита. Она промелькнула дважды. Я смотрела и не верила: неужели вот так и исполняются мечты - незапланированно и почти случайно? А ещё в тот момент я вдруг подумала, что, оказывается, мечтать - это так просто, а я делаю это очень редко! Думала о том, что мечтать нужно чаще. А сбудется или нет - в общем-то неважно. Главное - не ограничивать себя только ежедневными бытовыми делами и заботами. Важен сам факт, что я умею мечтать и позволяю себе делать это. Все эти мысли пронеслись в моей голове так же стремительно, как и спина кита, промельк­нувшая над поверхностью океана.

Перед лодочной прогулкой по океану туристов экипируют в специальные костюмы, чтобы не замёрзли.

Наедине с собой

- Бескрайние поля, горы, водопады, пот­рясающие пейзажи вообще дают много пищи для размышлений. Когда стоишь над обрывом и смотришь, как волны океана разбиваются о скалы, думаешь о мощи природы: об энергии воды, стойкости камня, силе ветра. В это мгновение понимаешь, как ты мал в сравнении с этой махиной. Хочется лечь на камни и не вставать. Слиться с водой и рассыпаться брызгами о скалы. Летать чайкой и слушать море. В таких местах не хочется говорить. Хочется смотреть, думать о прошлом и будущем, о каких-то важных вещах, на которых не получается сконцентрироваться в суете городских будней. В этом вся Исландия: оказавшись там, ты задумываешься о себе, о своей жизни. Как сказал один из моих коллег, как будто попадаешь на свидание с самим собой. Это действительно так.

В гармонии

В 2007 году Исландия была признана ООН лучшим в мире государством для жизни. Здесь практически нет бедных и классовое расслоение менее выражено, чем во многих других странах. Сами исландцы верят: если достигнуть согласия с природой, на Земле воцарятся счастье и гармония. И на своём собственном примере доказывают, что это возможно. Главное - оставаться в ладу не только с эльфами, но и с самим собой. Веская причина, чтобы хотя бы раз в жизни побывать в Исландии.

Вся история страны неразрывно связана с викингами. Символом Рейкьявика является корабль SunVoyager. Он олицетворяет собой надежду на новую жизнь, мечту о далёких странах и стремление к свободе.

Хвитцеркур - скала Слон на севере Исландии.

Селфи на фоне Атлантического океана.

Исландия - страна водопадов.