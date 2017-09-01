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За детей, рождённых в советское время, прибавят пенсию?

01.09.2017 16:53 3 949
За детей, рождённых в советское время, прибавят пенсию?

В последнее время в Интернете всё чаще появляется ложная информация о том, что всем пенсионерам должны пересчитать пенсию. даже приводятся некие правила, таблицы, где указаны надбавки в несколько тысяч рублей за «детей, родившихся в Советском Союзе». Калужане оборвали телефоны Пенсионного фонда. Сегодня мы проясним ситуацию.

Страховые и нестраховые периоды

- Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, называются страховыми, - объясняет зам. начальника УПФР в городе Калуге Людмила СЕРЕБРЕННИКОВА. - Наряду с ними существуют так называемые нестраховые периоды, когда гражданин не работает и за него работодатели не отчисляют взносы, но его страховая пенсия при этом всё равно формируется. К таким периодам, например, относятся:

  • отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет,
  • уход за инвалидами и пожилыми людьми,
  • служба в армии по призыву.

И страховые, и нестраховые периоды засчитываются в стаж, и за них государство начисляет пенсионные баллы.

Будет больше баллов

- Сейчас проводится перерасчёт в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами, которые были учтены по старым правилам (через оценку пенсионных прав или исходя из стоимости страхового года) или если совпали с работой и учтены как страховые периоды. Прежде всего, на него могут рассчитывать пенсионеры, которые имеют двух и более детей, а также те, у кого была невысокая зарплата и (или) непродолжительный трудовой стаж. В ряде случаев нестраховые периоды по уходу за детьми дают больше пенсионных баллов.

К нестраховым периодам, за которые предусмотрено начисление пенсионных баллов, относятся:

  • уход одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности;
  • прохождение военной службы по призыву;
  • уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
  • проживание жён (мужей) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли работать в связи с отсутствием возможности трудо­устройства, но не более 5 лет в общей сложности;
  • проживание за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и т. п., но не более 5 лет в общей сложности;
  • временное отстранение от должности (работы) в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, лиц, необоснованно привлечённых к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных;
  • служба и (или) деятельность, предусмотренные Федеральным законом от 04.06.2011 № 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан»: прохождение военной службы, службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Или осуществление деятельности (работы), в период которой на них не распространялось обязательное пенсионное страхование, уволенных с указанной службы (работы) начиная с 1 января 2002 года и не приобретших права на пенсию за выслугу лет, по инвалидности или на ежемесячное пожизненное содержание, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.

У кого есть такие периоды, те тоже должны написать заявлении на перерасчёт.

Кого касаются изменения

- Стоит учитывать, что за перерасчётом пенсии следует обращаться только тем, кому она была назначена до 2015 года. С 2015 года пенсии начисляются по новой формуле и учитывается наиболее выгодный вариант, поэтому в перерасчёте нет необходимости.

Надо подать заявление

- Перерасчёт размера страховой пенсии по старости и по инвалидности в соответствии с нестраховыми периодами происходит по заявлению, которое следует подать в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии (то есть по месту нахождения выплатного дела пенсионера).

Помимо заявления также понадобятся:

  • документ, удостоверяющий личность (паспорт);
  • документы, подтверждающие нестраховые периоды, засчитываемые в страховой стаж, если они отсутствуют в выплатном деле получателя пенсии (к примеру, для учёта периода ухода за ребёнком до возраста 1,5 лет - свидетельство о рождении и паспорт ребёнка).

Заявление о перерасчёте можно подать в электронной форме через портал госуслуг. В этом случае не позднее 5 рабочих дней со дня подачи электронного заявления человек обязан предоставить в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии, все необходимые документы. При этом паспорт заявителя не требуется. Если документы не будут предоставлены в установленный срок, заявление о перерасчёте, поданное в электронном виде, не подлежит рассмотрению.

Будь в курсе

Нестраховые периоды в первую очередь подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учёта, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда. Если эти сведения оказываются неполными либо отсутствуют, нестраховые периоды подтверждаются соответствующими документами.

На заметку

Перерасчёт производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера, если на то есть основания, - наличие нестраховых периодов до 2015 года, дающих право на повышение количества пенсионных баллов.

Никаких ограничений по срокам подачи заявления нет. Если в результате перерасчёта размер пенсии уменьшается, перерасчёт не производится.

Подробно ознакомиться с темой можно на сайте Пенсионного фонда в разделе «Перерасчёт пенсии».

Эта статья была опубликована в №35 газеты «Калужский перекрёсток». Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.

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