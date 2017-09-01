За детей, рождённых в советское время, прибавят пенсию?

В последнее время в Интернете всё чаще появляется ложная информация о том, что всем пенсионерам должны пересчитать пенсию. даже приводятся некие правила, таблицы, где указаны надбавки в несколько тысяч рублей за «детей, родившихся в Советском Союзе». Калужане оборвали телефоны Пенсионного фонда. Сегодня мы проясним ситуацию.
Страховые и нестраховые периоды
- Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, называются страховыми, - объясняет зам. начальника УПФР в городе Калуге Людмила СЕРЕБРЕННИКОВА. - Наряду с ними существуют так называемые нестраховые периоды, когда гражданин не работает и за него работодатели не отчисляют взносы, но его страховая пенсия при этом всё равно формируется. К таким периодам, например, относятся:
И страховые, и нестраховые периоды засчитываются в стаж, и за них государство начисляет пенсионные баллы.
Будет больше баллов
- Сейчас проводится перерасчёт в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами, которые были учтены по старым правилам (через оценку пенсионных прав или исходя из стоимости страхового года) или если совпали с работой и учтены как страховые периоды. Прежде всего, на него могут рассчитывать пенсионеры, которые имеют двух и более детей, а также те, у кого была невысокая зарплата и (или) непродолжительный трудовой стаж. В ряде случаев нестраховые периоды по уходу за детьми дают больше пенсионных баллов.
К нестраховым периодам, за которые предусмотрено начисление пенсионных баллов, относятся:
У кого есть такие периоды, те тоже должны написать заявлении на перерасчёт.
Кого касаются изменения
- Стоит учитывать, что за перерасчётом пенсии следует обращаться только тем, кому она была назначена до 2015 года. С 2015 года пенсии начисляются по новой формуле и учитывается наиболее выгодный вариант, поэтому в перерасчёте нет необходимости.
Надо подать заявление
- Перерасчёт размера страховой пенсии по старости и по инвалидности в соответствии с нестраховыми периодами происходит по заявлению, которое следует подать в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии (то есть по месту нахождения выплатного дела пенсионера).
Помимо заявления также понадобятся:
Заявление о перерасчёте можно подать в электронной форме через портал госуслуг. В этом случае не позднее 5 рабочих дней со дня подачи электронного заявления человек обязан предоставить в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии, все необходимые документы. При этом паспорт заявителя не требуется. Если документы не будут предоставлены в установленный срок, заявление о перерасчёте, поданное в электронном виде, не подлежит рассмотрению.
Будь в курсе
Нестраховые периоды в первую очередь подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учёта, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда. Если эти сведения оказываются неполными либо отсутствуют, нестраховые периоды подтверждаются соответствующими документами.
На заметку
Перерасчёт производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера, если на то есть основания, - наличие нестраховых периодов до 2015 года, дающих право на повышение количества пенсионных баллов.
Никаких ограничений по срокам подачи заявления нет. Если в результате перерасчёта размер пенсии уменьшается, перерасчёт не производится.
Подробно ознакомиться с темой можно на сайте Пенсионного фонда в разделе «Перерасчёт пенсии».
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