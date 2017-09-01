33 штрафа за раз заплатила компания за своих водителей

В четверг, 31 августа, в Управлении Федеральной службы судебных приставов рассказали о том, как одна из транспортных компаний Дзержинского района обеднела на 23 тысячи рублей.
Эту сумму приставы вынуждены были списать с её счета, так как у компании имелись 33 задолженности по штрафам ГИБДД. Погашать их предприятие не спешило, по адресу, который был указан в документах не работала.
Потому приставы разослали запросы в банки и нашли все счета этой фирмы с одного из которых и списали долги.
- УФССП России по Калужской области призывает не доводить дело до применения судебными приставами мер принудительного исполнения и выплачивать свои долги в установленный законом срок, - говорят в ведомстве. - Узнать о долгах и оплатить их можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства r40.fssprus.ru, в социальных сетях и в приложении для мобильных устройств.
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