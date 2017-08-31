В Тарусе родился новый мем с Навальным

В среду, 30 августа, в российском сегменте сети Интернет родился новый мем с участием оппозиционера Алексея Навального. В Тарусе в августе проходила конференция координаторов региональных штабов, на которую съехались соратники оппозиционера со всей России. Один из них – Евгений Фельдман, поймал Навального за поеданием «Доширака».

Эта фотография вчера появилась в юмористической группе «Лентач» соцсети «Вконтакте» с числом подписчиков более 1,6 миллиона человек. Администраторы предложили подписчикам сделать на нее фотожабу, чем они мгновенно воспользовались.

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