В Тарусе родился новый мем с Навальным

В среду, 30 августа, в российском сегменте сети Интернет родился новый мем с участием оппозиционера Алексея Навального. В Тарусе в августе проходила конференция координаторов региональных штабов, на которую съехались соратники оппозиционера со всей России. Один из них – Евгений Фельдман, поймал Навального за поеданием «Доширака».
Эта фотография вчера появилась в юмористической группе «Лентач» соцсети «Вконтакте» с числом подписчиков более 1,6 миллиона человек. Администраторы предложили подписчикам сделать на нее фотожабу, чем они мгновенно воспользовались.
Предлагаем вам самые забавные творения интернет-юмористов. Самыми популярными темами мемов стали кино и политика.
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