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20 бывших зеков суд заставил обследоваться на туберкулёз

31.08.2017 10:56 8 474
20 бывших зеков суд заставил обследоваться на туберкулёз

В четверг, 31 августа, прокуратура Калужской области опубликовала данные о рассмотрении судом исков, поданных ведомством на бывших заключённых.

Согласно законодательству, каждый, кто освободился из мест лишения свободы, обязан в течение первых двух лет после освобождения дважды в год проходить проверку на туберкулёз. При этом вне зависимости от того, имеются ли у человека признаки заболевания, или он здоров, как бык.

Однако проверка прокуратуры показала, что 20 жителей Людиново пренебрегли этим требованием. В итоге ведомство подала иски в суд, и он обязал бывших зеков наведаться в больницу.


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